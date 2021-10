Francisco Rottoli: el argentino que tiene la mayor colección de controles de Xbox de América latina

Cuando hace seis años Francisco Rottoli se dio cuenta que necesitaba otro control para su flamante consola Xbox One jamás pensó ése sería el comienzo de una pasión que lo pondría en el centro de la escena del gamer: este misionero de 32 años está cerca de convertirse en el dueño de la colección más grande de joysticks oficiales de la consola de Microsoft.

“Ya de chico era fanático de los videojuegos. Jugaba muchísimo con la Nintendo 64, que era la gloria. Pero cuando quise saltar a la GameCube no tenía dinero. Hay un dicho que dice que cuando tenés tiempo para jugar no tenés el dinero y cuando tenés el dinero no tenés el tiempo y un poco fue así, por cuestiones económicas tuve que frenar. Y tiempo después pusimos plata con un amigo y nos compramos la Xbox One un año después de que salió al mercado”, le contó Rottoli a LA NACION desde su casa en Posadas.

Algunos de los 79 controles oficiales de Xbox de este argentino, quien tiene una de las colecciones más grandes Gentileza Francisco Rottoli

Pero mientras crecía su fanatismo por la Xbox One también aumentaban las ganas de compartir partidas con amigos y por eso necesitó comprarse un controlador extra. “La consola que yo tenía venía con un joystick regular pero precisaba otro para cuando venía alguien a casa. Así que busqué en eBay y encontré una oferta en una edición especial de Titanfall. Cuando lo recibo y lo tengo en mis manos me doy cuenta de lo que lindo que es y empiezo a investigar más y… ahí empezó esta pasión”, reconoció.

“Empecé a meterme en subastas de otros controles y en ofertas estacionales, que suelen haber en determinados meses del año. Y así, sin darme cuenta, pronto tenía como ocho o nueve joysticks. Y como suelo ser de las personas que encuentran satisfacción completando cosas, me propuse empezar una colección. En pocos meses me había puesto al día con casi todas las ediciones hasta ese momento, incluyendo un Joy Cons de la E3 2017, que presentó el Design Lab de XBox, y por el que peleé centavo a centavo en una subasta”, dijo orgulloso.

Una joya valiosa: la edición especial del comando de xbox inspirada en "The Sea of Thieves de los piratas" Gentileza: Francisco Rottoli

Hoy este argentino tiene 79 controles oficiales lo que, según los sitios especializados, lo ponen entre los primeros puestos en todo el mundo. La más completa que se conoce es del usuario de Reddit, @killshot4077, quien mostró 92 modelos distintos. Rottoli ya tiene asegurados nuevos ingresos ya que compró en preventa algunos. Él decidió restringir su colección a controles oficiales de Microsoft: “Si me pongo a coleccionar de terceros ¡me voy a la miércoles!”.

La colección descansa en su casa, en donde vive con su mujer y sus dos hijos. Para evitar conflictos y tener mayor paz, construyó un espacio dedicado en el fondo de su propiedad, un sitio al que sus amigos llaman “el bunker” y que tiene los controles y distintos objetos de su saga favorita, Assassin’s Creed.

“De juego Assassin’s Creed me encanta el mundo que construyeron y la mitología a su alrededor, con esta fábula de templarios contra asesinos, me fascina la idea de que haya organizaciones ocultas que están ordenando el mundo o los lemas como ‘Nada está verdad, todo está permitido’. Yo sé que todo eso no existe, pero me gusta la imaginación de pensar que sí para este juego”, explicó.

Rottoli conoció primero el tercer título Assassin’s Creed y a partir de ahí jugó a los primeros: “Me gusta la mecánica del juego, que es lo que me atrajo con el primer título que jugué, con un mundo abierto que tiene misiones”. El fanatismo por el juego es tal que le puso Ezio (el nombre de uno de los personajes centrales de la saga) a su segundo hijo. No fue sencillo convencer a su mujer, pero cedió al ponerle un segundo nombre.

El coleccionista sufre las restricciones y obstáculos que suelen tener en nuestro país las compras en el exterior pero las va sorteando, desde usar en su momento una cuenta de Amazon tienda europea a enviarle productos a amigos paraguayos que luego le acercaban lo comprado. Hoy elige en tiendas online y negocios argentinos que pueden conseguir objetos oficiales a buenos precios.

De su vasta colección destaca la edición especial inspirada en Sea of Thieves de los piratas, que tiene mucha de la iconografía del juego junto a detalles de texturas y dibujos que brillan en la oscuridad, pero el que más cariño le produce es uno que envió a personalizar para su hija, con tonos rojos y rosados.

Orgulloso, este misionero quiere llegar a tener la colección más grande del mundo

Concentrado en disfrutar lo que tiene, a Rottoli no le interesa el valor monetario de su colección: “Si yo coleccionara por el dinero, ni lo sacaría de la caja. Y, por el contrario, me encanta verlos, tocarlos, usarlos. Soy coleccionista, pero para disfrutarlo”, aseguró.