Juegos gratis: PlayStation y Xbox anuncian sus títulos PS Plus y Xbox Live para PS4, PS5, Xbox One y Series X en abril

Como todos los inicios de mes, abril llega con novedades para los usuarios de los servicios PS Plus de PlayStation y Xbox Live de Xbox, que cuentan con una renovada oferta de títulos gratis. En esta ocasión, los jugadores podrán descargar en sus consolas juegos como el título multijugador Hood: Outlaws & Legends.

Ambientado en un mundo medieval, Hood: Outlaws & Legends es un videojuego que estará disponible tanto en PS4 como en PS5. A su vez, disponibles en PlayStation 4, pero compatibles con PS5, están el juego de aventuras Slay the Spire y SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, una propuesta basada en la serie animada con partidas online y offline que admite hasta dos jugadores.

Además, la compañía también anunció ofertas especiales de pascua en la tienda PlayStation Store, con descuentos de hasta un 75 por ciento en juegos de PS4 y PS5 que estarán disponibles hasta el 13 de abril.

Por su parte, Xbox Live with Gold ofrece Another Sight, un videojuego independiente que ofrece la premisa de ponerse en la piel de un adolescente que perdió la vista en 1899 y que sale a recorrer Londes acompañada por su gato. Está disponible para su descarga entre 1 y el 30 de abril, mientras que Hue, el otro título que ofrece Microsoft, se podrá bajar desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo. Ambos juegos están disponibles para Xbox Series X y S, y también para Xbox One.

La oferta de Microsoft se completa con los títulos Xbox 360 compatibles con nuevas consolas como el Outpost Kaloki X (disponible del 1 al 15 de abril) y MX vs ATV Alive, que se podrá bajar entre el 16 y 30 de abril.