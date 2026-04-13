Galaxy Buds4 Pro: Probamos los nuevos auriculares de Samsung que ya forman parte del ecosistema de la marca

Hay productos que no necesitan grandes discursos para explicar hacia dónde van. Los auriculares Bluetooth Samsung Galaxy Buds4 Pro entran en esa categoría: apenas abrís el estuche, entendés que no se trata solo de auriculares, sino de una pieza más dentro de un ecosistema que Samsung viene construyendo con cada lanzamiento.

Primer contacto

La experiencia empieza incluso antes de escuchar música. Con solo abrir la tapa del estuche, los Buds4 Pro fueron detectados automáticamente por mi Samsung Galaxy S25 Ultra. Sin configuraciones, sin búsquedas en Bluetooth, sin pasos intermedios. Una lógica que inevitablemente recuerda a lo que logró Apple con sus dispositivos, pero que Samsung viene replicando (y consolidando) dentro de su propio universo.

El diseño acompaña esa madurez. Líneas limpias, formato con tallo más estilizado y un acabado que transmite calidad. El estuche es compacto, robusto y cómodo de llevar.

En mano, la sensación es clara: Samsung no está improvisando. Está pivoteando sobre una fórmula que ya entiende.

Los nuevos auriculares Galaxy Buds4 Pro de Samsung

Días de pruebas

Después del primer contacto, llega lo importante: la experiencia real. Y ahí es donde los Buds4 Pro terminan de justificar su evolución.

En mi caso, el punto de comparación inmediato fueron los Samsung Galaxy Buds3 FE que había usado durante varias semanas. Eran auriculares cumplidores, equilibrados y con una muy buena calidad de audio.

Los Buds4 Pro, en cambio, dan un paso adelante. Lo primero que aparece son los graves: más potentes, con mayor presencia, pero bien controlados. No saturan ni invaden, sino que acompañan. A eso se suma una mejora en la definición general del sonido. Las voces suenan más claras, los instrumentos mejor separados y la experiencia gana en nitidez.

Es un audio más rico, más trabajado, que se disfruta tanto en música como en contenido multimedia. Cada tanto me los quitaba incrédulo, pensando cómo algo tan pequeño podía sonar así. Recalculaba: “No es magia, es tecnología”, y me los volvía a colocar.

La cancelación de ruido también mejora. No busca competir con los modelos más extremos del mercado, pero logra un aislamiento más efectivo que en generaciones anteriores. En el uso cotidiano (calle, oficina y hogar) cumple muy bien y permite concentrarse sin esfuerzo La prueba de fuego, el avión, no la sufrió por falta de viaje.

La construcción es otro punto donde se nota el salto. Los Buds4 Pro se sienten más sólidos, mejor ensamblados, con materiales que transmiten mayor durabilidad. Es un detalle silencioso, pero importante.

En llamadas, el rendimiento es consistente. La voz se mantiene clara incluso en entornos con ruido, algo clave para quienes usan auriculares durante gran parte del día.

Los nuevos auriculares Galaxy Buds4 Pro de Samsung

Pero donde realmente estos auriculares empiezan a destacarse es en la experiencia integrada. Cambiar entre dispositivos Galaxy es prácticamente automático. Las funciones inteligentes empiezan a anticipar el uso: detectar cuando alguien te habla, adaptar el sonido al entorno, simplificar la interacción.

A este salto en la experiencia general se suma un aspecto clave: el enfoque Hi-Fi que Samsung empieza a consolidar en los Buds4 Pro. El sistema incorpora un altavoz avanzado de dos vías acompañado por un amplificador dual dedicado, una combinación que apunta directamente a un objetivo claro: ofrecer un sonido más fiel a la grabación original.

Todo esto se potencia con la integración de software. La evolución de One UI permite que la interacción con los auriculares sea todavía más directa: ya no hace falta depender de aplicaciones externas para gestionar funciones clave. Desde el panel rápido del teléfono Galaxy, se pueden ajustar configuraciones, administrar modos de sonido y guardar preferencias específicas según la app que se esté usando. Esa profundidad en la integración refuerza la idea de ecosistema que Samsung viene construyendo, donde los Buds no son un accesorio más, sino una extensión natural del smartphone.

La batería acompaña esa propuesta. Alcanza sin problemas para una jornada completa de 7 horas (utilizándolos con la cancelación de ruido activa) y 26 si se recargan utilizando el estuche.

Fuerte integración con IA

La inteligencia artificial también empieza a ocupar un lugar central en la experiencia de los Samsung Galaxy Buds4 Pro. La posibilidad de interactuar directamente con asistentes como Bixby sin necesidad de sacar el teléfono marca un cambio claro en el uso cotidiano: pedir información, gestionar tareas o resolver acciones simples pasa a ser algo inmediato, casi natural, simplemente usando la voz.

A esto se suma una de las funciones más interesantes: la traducción en tiempo real impulsada por Galaxy AI. Los auriculares funcionan como una especie de intérprete personal en el oído, permitiendo escuchar conversaciones en otro idioma mientras el contenido también se refleja en el teléfono. Es una herramienta que, más allá del impacto tecnológico, tiene aplicaciones concretas en viajes, trabajo o situaciones cotidianas donde el idioma puede ser una barrera.

La interacción se completa con gestos básicos, como asentir o negar con la cabeza para responder llamadas o comandos, incluso cuando no es posible hablar. Esta combinación de voz, inteligencia artificial y control gestual refuerza la idea de una tecnología cada vez más invisible, que se adapta al usuario y no al revés.

Conclusiones

Los Galaxy Buds4 son, probablemente, uno de los ejemplos más claros de hacia dónde está yendo Samsung: menos productos aislados, más experiencias conectadas.

El salto respecto a los Buds3 FE es evidente. Hay mejores graves, mayor definición, mejor cancelación de ruido y una construcción más sólida. Todo suma para un producto que se siente más completo, pensado para usuarios más exigentes.

Pero el verdadero diferencial está en el ecosistema. Esa sensación de que todo funciona sin esfuerzo, de que los dispositivos se reconocen entre sí y simplifican la vida del usuario Samsung está logrando algo que durante años fue territorio casi exclusivo de Apple: una experiencia integrada que realmente se percibe.

En Argentina, el precio de referencia ronda los $620.000, aunque en Mercado Libre se pueden conseguir por 100.000 pesos menos. En Amazon se consiguen a 306 dólares (envío al país incluido). ¿Valen la pena? Sí, especialmente para quienes ya están dentro del ecosistema Galaxy.

Porque más allá del sonido, los Buds4 Pro proponen algo más interesante: que la tecnología deje de sentirse como tal y pase a ser simplemente parte de la rutina. Y cuando eso pasa, el producto cumple su objetivo.