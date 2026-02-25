Samsung presenta su nueva línea de celulares Galaxy S26 en el evento Unpacked 2026: todos los rumores
Se trata del evento con el que la marca abre el calendario de lanzamientos de la industria móvil; cuáles son las nuevas funciones, a partir de cuándo se podrá adquirir y cuánto cuesta
Dónde ver la transmisión en vivo
La transmisión del lanzamiento puede seguirse en vivo desde las 15 horas -hora Argentina- a través de sus canales oficiales.
Por qué en San Francisco
En el circuito de amantes de Samsung circula una duda: ¿por qué se eligió esa ciudad para la presentación? Algo que no fue casual.
Según Forbes, Samsung busca fortalecer su relación con el entorno de la inteligencia artificial, un ámbito dominado por empresas del Silicon Valley.
La sede permitirá cerrar nuevas alianzas tecnológicas y anunciar, junto a directivos de la región, servicios exclusivos vinculados a la plataforma Galaxy AI. En ediciones anteriores, la firma surcoreana presentó su sistema junto a Google, y se espera que este año incorpore funciones más avanzadas y nuevas integraciones en sus próximos dispositivos.
A partir de cuándo se podrá adquirir
La nueva programación dejará la presentación de la serie Galaxy S26 justo antes del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) de Barcelona, que se celebrará del 2 al 5 de marzo de 2026.
Según Forbes, las ventas de los modelos S26, S26+ y S26 Ultra comenzarían a inicios de marzo, lo que permitirá a la marca presentar sus novedades antes que sus competidores y marcar el tono del MWC.
Por qué se lanza hoy el nuevo Samsung Galaxy S26
El Galaxy Unpacked 2026 se presenta este miércoles 25 de febrero en San Francisco, casi un mes más tarde que en las ediciones anteriores. En 2025, el evento tuvo lugar el 22 de enero, y en 2024, el 17 del mismo mes.
El medio surcoreano MoneyToday —al consultar fuentes de la empresa— informó que el cambio de fecha busca alinear el ciclo de desarrollo con la estrategia comercial y ajustar el calendario de lanzamientos de la compañía.
- 1
Inédita sanción de la Corte Suprema de Colombia a un abogado que usó IA
- 2
Cómo activar el “modo Capibara” de WhatsApp en febrero 2026
- 3
Phil Spencer abandona Xbox tras 38 años en Microsoft y cede el liderazgo a Asha Sharma
- 4
La IA eligió al mejor cantante de la historia y la respuesta no es la que muchos imaginan