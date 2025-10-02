Garmin apuesta por el mercado argentino con precios similares o menores a los internacionales

La filial argentina de la francesa Garmin anunció un cambio en el esquema de precios para los productos que venderá en la Argentina: la intención es igualar a los precios de referencia internacionales, y en algunos caso incluso ofrecer opciones más competitivas que Estados Unidos, el país que se suele tomar de medida.

A partir de octubre, comprar un reloj u otro dispositivo de la marca en Argentina tiene el mismo precio (en algunos casos hasta más bajo) que hacerlo en el exterior, pero con beneficios adicionales exclusivos para el mercado local, una estrategia que han implementado otras compañías en el país luego del cambio en la estructura impositiva de importación en mayo último.

“Muchos usuarios elegían traer sus relojes desde afuera, principalmente de Estados Unidos o Chile, porque encontraban una diferencia de precio, aun perdiendo beneficios clave como la garantía oficial, la entrega inmediata o la financiación local. Frente a esa realidad, tomamos una decisión estratégica: ajustar nuestros márgenes para competir directamente con los precios de Garmin en otros países -le dijo a LA NACION Enrique Vidal Bazterrica, Gerente de Marketing de Garmin Argentina-. Hoy nuestro objetivo es que la diferencia con Estados Unidos no supere el 10 o 15 por ciento. En muchos productos incluso ya estamos iguales o muy cerca. Con esto buscamos que comprar en Argentina vuelva a ser la mejor opción: mismo precio que en Estados Unidos, pero con todos los beneficios de elegir Garmin local.”

El atractivo de la compra local pasa por la garantía (que los productos comprados en el exterior no pueden exigir en el país), el acceso a cuotas y la entrega inmediata de productos.

Por ejemplo, el reloj deportivo Forerunner 255 tiene un precio en Estados Unidos (ahora alcanzado por los aranceles de importación que definió el gobierno de Donald Trump) de 400 dólares; en la Argentina, de 370 dólares. El modelo Vivoactive 5, por su parte, tiene un precio local de 246 dólares, cuando el precio en Estados Unidos es de 270 dólares. Y un modelo mucho más exclusivo, para deportes y aire libre, como el Fenix 8 (compite con los modelos Ultra de los relojes de Apple y Samsung), que tiene un precio en Estados Unidos de 1100 dólares, en la Argentina se puede conseguir por 1043 dólares.