Paso a paso: cómo aparecer en una transmisión oficial del Mundial 2026 usando IA y solo una foto

Una vez más la inteligencia artificial ha impulsado una nueva tendencia en redes sociales que permite a los usuarios crear imágenes hiperrealistas donde parecen estar dentro de una transmisión oficial del Mundial 2026.

Se trata de una simulación generada con IA en la que una fotografía personal se transforma en una escena deportiva, haciendo parecer que la persona está siendo captada por cámaras de televisión durante un partido.

POV: she caught the ball… then scored the goal



Made with GPT Image 2 & Seedance on @TapNow_AI



Prompt:

Ultra-realistic FIFA World Cup Final live broadcast at a massive floodlit stadium at night. Use the uploaded image ONLY as inspiration for stadium atmosphere, crowd… pic.twitter.com/BgLTIophzC — Shami (@ShamiWeb3) May 16, 2026

Paso a paso para crear la imagen con IA

Preparar una foto y definir la escena: e l primer paso es seleccionar una fotografía clara de su rostro, preferiblemente con buena iluminación, sin filtros y donde se vea de forma natural . Esta imagen será la base para que la inteligencia artificial mantenga sus rasgos en la escena final. Es importante definir cómo quiere aparecer: por ejemplo, con la camiseta de su selección favorita, celebrando un gol, en una tribuna llena o en medio de un ambiente de estadio con luces, banderas y aficionados. Entre más detalles claros, más realista será el resultado.

l primer paso es preferiblemente con buena iluminación, . Esta imagen será la base para que la inteligencia artificial mantenga sus rasgos en la escena final. Es importante por ejemplo, con la camiseta de su selección favorita, celebrando un gol, en una tribuna llena o en medio de un ambiente de estadio con luces, banderas y aficionados. Entre más detalles claros, más realista será el resultado. Subir la imagen a una herramienta de IA: luego de definir la fotografía y los detalles que deben ir, debe subir la foto seleccionada a una herramienta de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT con funciones de imagen o plataformas similares.

luego de definir la fotografía y los detalles que deben ir, debe subir la foto seleccionada a una herramienta de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT con funciones de imagen o plataformas similares. Usar un prompt detallado para la escena del Mundial 2026: aquí debe escribir una instrucción clara y muy específica. Un ejemplo de prompt sería: “Use el rostro exacto de la persona de referencia, manteniendo rasgos naturales y proporciones reales. Crear una escena hiperrealista de un fan siendo captado por una cámara oficial en una transmisión del Mundial 2026 dentro de un estadio lleno. Ambiente deportivo realista, luces de estadio nocturno, público animando, banderas ondeando, camisetas de selecciones, expresión natural sin posar. Estilo de transmisión televisiva en vivo, con leve motion blur, ruido de cámara, iluminación imperfecta y estética de cobertura deportiva profesional.”

aquí debe escribir una instrucción clara y muy específica. Un ejemplo de prompt sería: “Use el rostro exacto de la persona de referencia, manteniendo rasgos naturales y proporciones reales. Crear una escena hiperrealista de un fan siendo captado por una cámara oficial en una transmisión del Mundial 2026 dentro de un estadio lleno. Ambiente deportivo realista, luces de estadio nocturno, público animando, banderas ondeando, camisetas de selecciones, expresión natural sin posar. Estilo de transmisión televisiva en vivo, con leve motion blur, ruido de cámara, iluminación imperfecta y estética de cobertura deportiva profesional.” Generar la imagen y ajustar resultados: una vez ingresado el prompt, la IA generará una o varias versiones de la escena. Puede repetir el proceso cambiando pequeños detalles como la acción (celebrando, cantando o reaccionando a una jugada), el marcador del partido o el rival para obtener resultados más variados y realistas.

Después de generar varias opciones, elija la imagen que mejor represente la escena que quiere mostrar. Es recomendable comparar expresiones, iluminación y nivel de realismo para seleccionar la más convincente.

La imagen final puede usarse directamente en redes sociales o incluso convertirse en video corto si la plataforma lo permite, agregando movimiento de cámara o ambiente del estadio para aumentar el impacto visual.

24 days until the World Cup 2026 ⚽🔥



Put on your national team jersey and place yourself inside a live stadium broadcast view with CrowdStar AI.



Built with #GPT and #KlingAI — all in one click 👀#WorldCup2026 #Football #SportsAI #LiveBroadcast pic.twitter.com/H4wdBvQmjx — CrowdStar AI (@CrowdStar_AI) May 18, 2026

Puede crear múltiples versiones cambiando distintos detalles de la escena, como el rol dentro del partido (hincha o reportero en transmisión en vivo), el país, el estadio, el tipo de hinchada o incluso el momento del encuentro. Esto permite obtener diferentes escenas listas para publicar y adaptar el contenido según el estilo que quiera mostrar.

Este tipo de contenido ha ganado gran popularidad porque permite a los usuarios “vivir” experiencias deportivas de forma digital, aunque no sean reales, generando alto alcance en plataformas como Instagram y TikTok. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al subir fotos propias o de grupos familiares a aplicaciones de inteligencia artificial, también se puede estar autorizando ciertos usos de la imagen por parte de estas plataformas.