Marshall Evans, un especialista en marketing que trabaja con pequeñas empresas, ha ayudado durante más de una década a compañías de reparaciones del hogar, gimnasios y otros negocios familiares a comprar anuncios de búsqueda en Google.

Estos anuncios —diseñados para mostrarse cuando las personas buscan un término relacionado en Google— han sido eficaces para ayudar a que un negocio aparezca en la parte superior de los resultados de búsqueda, aumentando las probabilidades de que alguien haga clic en ellos.

Sin embargo, ahora esos anuncios de búsqueda tradicionales suelen aparecer mucho más abajo, ya que Google destaca las respuestas redactadas por inteligencia artificial a las consultas de los usuarios por encima de su lista habitual de enlaces y anuncios.

“La IA ocupa ahora una parte enorme de los resultados de búsqueda”, afirmó Evans.

La experiencia de Evans es un ejemplo de cómo la IA ha alterado el negocio principal de Google: la publicidad en buscadores. A medida que la compañía invierte cientos de miles de millones de dólares en desarrollar la IA e incorporarla en todos sus servicios, algunos anunciantes de larga trayectoria están empezando a dudar.

En los últimos seis meses Evans, quien reside en Carolina del Norte, ha trasladado su presupuesto publicitario fuera de los anuncios de búsqueda de Google. Para una empresa que vende trofeos, señaló, actualmente destina 500 dólares al mes a estos anuncios, frente a los 2000 dólares mensuales de hace aproximadamente un año, cuando Google introdujo una función llamada AI Mode (Modo IA). En su lugar, está destinando más dinero a servicios de streaming como Tubi, otros motores de búsqueda como Bing y redes sociales como Reddit y Nextdoor.

El mes pasado, Google informó por primera vez que la publicidad en búsquedas había caído por debajo del 50% de sus US$128.000 millones en ingresos trimestrales. Los ingresos por anuncios de búsqueda aumentaron un 12%, quedando por debajo del 15% que esperaba Wall Street.

En efecto, la IA se ha convertido en un arma de doble filo incluso para las empresas más grandes. Si bien Google tiene mucho que ganar con esta tecnología —incluido su floreciente negocio de computación en la nube—, la IA también le está pasando factura mientras el gigante se adapta a sus efectos.

“Google está intentando tomar un negocio que fue el mejor del mundo durante 10 años y transformarlo en uno diferente que no tiene las mismas ventajas”, dijo Thomas Monteiro, analista sénior de Investing.com, sobre el paso de las búsquedas tradicionales a los anuncios con IA. “Hacer esa transición es mucho más difícil de lo que la directiva de Google pensaba”.

Los ejecutivos de Google han declarado que la empresa quería hacer que las funciones de búsqueda con IA resultaran atractivas para los usuarios y que pensarían en la publicidad más adelante. En la parte superior de la página de resultados, los usuarios ahora suelen ver las AI Overviews (Vistas creadas con IA), una respuesta redactada por IA a la consulta del usuario. La parte inferior del resumen también invita a los usuarios a interactuar con un chatbot a través de la función AI Mode. La publicidad dentro de sus respuestas de IA y chatbots aún no ha despegado.

“Estamos enfocados en construir la mejor experiencia de búsqueda para el usuario, seguida de la monetización”, aseguró Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, durante la conferencia de resultados financieros.

Google afirmó que los usuarios estaban acudiendo en masa a sus herramientas de búsqueda con IA y que el número de consultas crecía más rápido que en los últimos cinco años.

“La IA está impulsando un momento de expansión para el Buscador, con nuestras funciones de IA generando un mayor uso y un crecimiento general de las consultas, incluidas las consultas comerciales”, señaló Thomas Schoenfelder, portavoz de Google. “Nuestros experimentos publicitarios han mostrado resultados prometedores y confiamos en nuestra trayectoria”.

Los anunciantes pueden activar funciones adicionales para tener la oportunidad de mostrar sus anuncios en AI Mode, lo cual, según afirman, cuesta más dinero, pero no garantiza que la promoción vaya a aparecer. Cuando los anuncios aparecen en los resultados de IA, señalan algunos anunciantes, las personas se enredan en conversaciones de ida y vuelta con los chatbots en lugar de hacer clic en el anuncio y visitar sus sitios web.

“Lo que estamos viendo es posiblemente el mayor cambio en el comportamiento de quien busca información”, comentó Valerie Schlosser, ejecutiva de marketing en VML, una agencia creativa global en Nueva York. Ya sea que las personas hablen con el chatbot de Google o con otros chatbots, añadió, pasan más tiempo conversando y menos tiempo navegando por la web.

Los anunciantes no están abandonando el buscador de Google, agregó, pero intentan descubrir cómo sobrevivir en el nuevo sistema. “Los clientes están muy interesados y quieren probar cosas nuevas”, dijo la Sra. Schlosser. “Están interesados en ChatGPT y Perplexity, pero tampoco se están retirando por completo de Google”.

Max Anderson, director ejecutivo de OnlyFinder, un servicio que ayuda a los usuarios a encontrar creadores en el sitio de entretenimiento para adultos OnlyFans, dijo que los anuncios de búsqueda de Google se han encarecido en los últimos años. Lleva publicando anuncios de búsqueda para OnlyFinder en Google desde 2022 y ya los utilizaba allí para su empresa anterior, una start-up de software, desde 2014.

“Nuestros anuncios no aparecen en absoluto en la página, o aparecen muy abajo, debajo de una AI Overview”, explicó. “Nuestros costos probablemente se han triplicado o cuadruplicado en los últimos tres años”.

La solución fue gastar menos, afirmó, y añadió que se está retirando “gradual y matemáticamente” a medida que suben los costos, dedicando ahora aproximadamente la mitad del gasto a los anuncios de Google en comparación con los inicios del negocio. Anderson declinó comentar cifras específicas de gasto, argumentando que son datos confidenciales de la empresa.

Anderson no planea abandonar Google, pero está desconcertado sobre cómo lograr que su negocio sea mencionado en las AI Overviews. Google no ofrece a los anunciantes una forma de comprar un posicionamiento garantizado dentro de estos resúmenes de IA.

“Nos encantaría tener una manera, como empresa, de participar allí de forma predecible, pero todavía no hemos visto ninguna”, dijo Anderson.