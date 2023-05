Google I/O 2023: un primer encuentro con el plegable Pixel Fold y la Pixel Tablet

escuchar

En el Google I/O 2023, su evento anual de desarrolladores que comenzó hoy en Mountain View, la compañía le dedicó una parte importante de su discurso inaugural a hablar de las bondades de Bard y de PaLM 2, su plataforma de inteligencia artificial que es (y no es) una respuesta a ChatGPT y la plataforma GPT-4 de OpenAI. Y también se dejó tiempo para presentar más integrantes de su creciente familia de dispositivos Pixel, con un nuevo teléfono (el Pixel 7A), una nueva tableta (Pixel Tablet) y su primer smartphone plegable, el Pixel Fold (la compañía eligió nombres bastante directos para sus últimos dispositivos, incluyendo el reloj inteligente Pixel Watch presentado el año pasado).

Tuve la oportunidad de usar brevemente estos últimos dos, así que aquí van algunas primeras impresiones.

Pixel Tablet

Google acertó con el diseño de la Pixel Tablet, sobre todo con la inclusión de una base que sirve para cargar su batería y al mismo tiempo incluye parlantes; cuando la tableta está en su base, se transforma en una pantalla interactiva de la familia Google Home (para hacer búsquedas sin tener que tocar la pantalla, darle órdenes en voz alta para poner música o controlar un dispositivo inteligente, etcétera) que la compañía llama Hub Mode.

El uso de la base, además, asegura que la batería está siempre cargada, un punto clave para un dispositivo que a nivel hogareño suele ser de uso ocasional. Está clarísimo que se trata de un dispositivo pensado para un uso hogareño, algo que también se nota con la inclusión de Chromecast en la tableta (la primera con esta función), lo que permite enviarle contenido en forma inalámbrica para verlo en la pantalla grande, o escucharlo con los parlantes de la base de carga. La intención del uso familiar se nota también en la insistencia que hizo la compañía en explicar que permite tener varios usuarios, cada uno con su perfil, algo claramente útil en este escenario, pero que es estándar en Android hace años.

La Pixel Tablet tiene una pantalla frontal de 11 pulgadas

Sacando eso, el equipo es 100% estándar, con una pantalla de 11 pulgadas, cuatro parlantes integrados y una carcasa de aluminio tratada de tal manera que se siente suave como el plástico; Google dice que optimizó la cámara frontal para videollamadas, con seguimiento automático de rostro y ajustes similares.

Tiene un procesador Tensor G2 (el mismo que usa la última generación de dispositivos Pixel) con 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento, 8,1 mm de grosor y 493 gramos; la pantalla es un LCD de 2560x1600 pixeles; la batería es de 27 watts-hora, suficiente para 12 horas de streaming de video. La compañía la venderá a 499 dólares con la base de carga incluida.

La tableta Pixel Tablet con su base de carga y parlantes; atrás, la funda con un pie para apoyarla en cualquier lado

Google también vende una funda que tiene un aro pegado, y que funciona como pie: es útil, y el mecanismo que regula su altura se sentía sólido, pero no tiene tanto sentido si se usa con la base de carga. En cualquier caso, son elecciones.

La buena noticia es que Google hizo una tableta que, al menos en un primer vistazo, promete mucho, sobre todo en un segmento en el que la diferenciación suele estar sólo en el precio y la calidad de los componentes, y no en nuevas propuestas de uso.

Pixel Fold

El Pixel Fold, en ese sentido, es menos notorio. No es necesariamente malo, sobre todo en un segmento como el de los smartphones plegables, que tiene pocos jugadores y está en crecimiento. Pero al menos en una primera vista no tiene ninguna función de hardware o software que no se pueda ver en otros dispositivos.

La pantalla frontal del Pixel Fold es de 5,8 pulgadas, más pequeña de lo usual, pero que permite un diseño más compacto

Esto no debe restarle atractivo para quienes estén buscando un smartphone plegable de este estilo, tipo libreta: por 1799 dólares, quienes lo compran acceden a un dispositivo similar al Samsung Galaxy Z Fold4, aunque con un diseño en el que las tapas son un poco más bajas y anchas que las del equipo de Samsung, lo que determina un tamaño de la pantalla interna de 7,6 pulgadas, y de la frontal de 5,8 pulgadas. Así, la altura y ancho es de 139,7 x 79,5 mm, vs. los 155,1 x 67,1 mm del Fold4.

El diseño del Pixel Fold permite que ambas tapas del teléfono queden pegadas al cerrarlo; en pantalla, el pliegue que se forma en la pantalla por el mecanismo de sujeción

El resultado es un dispositivo que cumple con la premisa de ofrecer dos instancias de uso: como un teléfono compacto (y con un grosor, cerrado, de 12 mm), con un diseño convencional y fácil de usar, muy buen aspecto y una sensación muy cómoda en la mano; y como una tableta pequeña, con la pantalla plegable controlada por una bisagra que se siente muy robusta, y que permite inclinar las dos partes en cualquier posición (a diferencia de los smartphones plegables de algunas compañías, que sólo están abiertos o cerrados), lo que habilita el uso de una de las mitades como soporte de la otra; como en los equipos de Samsung, esto activa un modo para algunas aplicaciones que divide la información en una u otra mitad de la pantalla.

La bisagra del Pixel Fold; Google dice que es la más resistente del mercado

El otro elemento distintivo del smartphone está en la hendidura que genera el pliegue de la pantalla y la bisagra; parecía bastante poco marcado (algo bueno), aunque esto dependerá del uso continuado. El panel interno está protegido por una delgadísima capa vidrio flexible, como el Fold4.

Cuando está cerrado, el Pixel Fold tiene un grosor de 12 mm

Más allá de eso, es un smartphone que por diseño y prestaciones hace valer (o al menos, justifica) su precio final, con un chip Tensor G2, 12 GB de RAM, ambas pantallas son OLED y con una tasa de refresco de 120 Hz (ideal para que videojuegos y animaciones se vean fluidas), con Gorilla Glass Victus protegiendo el exterior del Pixel Fold, una estructura de aluminio, una batería de 4821 mAh para tener “más de 24 horas de uso” con carga inalámbrica y un bloque de cámaras similar al de otros Pixel, con un sensor principal de 48 megapixeles, un gran angular de 10,8 megapixeles y un zoom óptico de 5x, también de 10,8 megapixeles. además de parlantes estéreo.

La bisagra del Pixel Fold es muy firme, permite poner las dos partes de la pantalla en cualquier posición; algunas aplicaciones detectan esta posición y cambian su diseño

La buena noticia para Google es que parece haber acertado en la elección del diseño del teléfono, más allá de que todavía sea un segmento de nicho, y de que el precio lo deje fuera de muchos presupuestos: es claramente un equipo que puede competir, sin titubear, con familias de dispositivos plegables más establecidas, como las de Samsung, Oppo o Huawei, Por supuesto, faltará probarlo a fondo para tener el panorama completo.