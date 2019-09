El plan de suscripción ofrece un acceso a 350 títulos de juegos y apps por 4,99 dólares mensuales

Google presentó Play Pass, un servicio de suscripción que permite acceder a más de 350 juegos y aplicaciones en sus versiones completas, libres de avisos y sin necesidad de realizar pagos adicionales. Con un costo de 4,99 dólares por mes, el abono Play Pass estará disponible en Estados Unidos y se podrá contratar por tiempo limitado a 1,99 dólares durante el primer año.

El catálogo disponible para los abonados al servicio Play Pass contará con juegos como Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic y con aplicaciones como AccuWeather o ISS HD Live, la cámara que transmite vistas de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. A su vez, Play Pass se podrá compartir con hasta cinco miembros familiares, cada uno con su propio perfil de cuenta.

Con una fuerte apuesta por los videojuegos disponibles en su tienda Play Store, la propuesta de Google con Play Pass apunta a facilitar su catálogo de juegos sin compras dentro de la aplicación y sin avisos publicitarios. Sin títulos exclusivos, este lanzamiento también busca contrarrestar la oferta de Arcade, el catálogo de juegos desarrollados solo para los abonados al servicio de Apple.

El abono de Play Pass, por ahora disponible solo en EE.UU., convivirá con las actuales opciones de compra disponibles en la tienda de Google

En segundo lugar, Play Pass se propone sumar algunas herramientas, como ocurre con AccuWeather, Photo Studio PRO y Facetune. Por el momento el servicio de suscripción de Google estará limitado solo para los usuarios de smartphones Android de Estados Unidos, y todavía no se conocen las fechas y precios del lanzamiento global.