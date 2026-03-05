MWC 2026: Fold, Flip y Ultra, las nuevas apuestas de Nubia para el mercado y para la Argentina

El fabricante de celulares Nubia fue otra de las compañías que estuvo presente en el Mobile World Congress (MWC 2026) que termina hoy en Barcelona.

Allí presentó una serie de equipos que según al compañía llegarán a la Argentina en los próximos meses.

Entre ellos se encuentra el Nubia Fold, el primer plegable de la compañía tipo libro,con con un panel interno de 8 pulgadas, uno externo de 6,5 pulgadas, y una batería de 6560 mAh, 11mm de grosor cerrado. Lleva un chip Snapdragon 8 Elite, cámara trasera de 50 megapíxeles acompañada por un gran angular y una cámara macro, y Android 15. Tiene 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y tendrá un precio internacional de 1150 dólares. Lo acompaña el Nubia Flip 3, que mejora su pantalla externa para llevarla a las 4 pulgadas, por lo que ocupa toda la tapa del equipo, como dispositivos similares de Samsung y de Motorola. La pantalla plegable interna es de 6,9 pulgadas y la batería es de 4610 mAh.

Un Nubia Z80 Ultra

La compañía mostró también el Nubia Air Pro, con un perfil de 5,9mm, una batería de 5000 mAh y una cámara trasera de 108 megapíxeles, y su teléfono insignia clásico, el Z80 Ultra, que mantiene su set de cámaras con un ajuste en 35mm para tomas normales y 18mm para gran angular, un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, una pantalla de 6,85″, una batería de 7200 mAh y carga rápida de 80 watts.

Un Nubia Air Pro, con perfil de 5,9mm, presentado en el MWC 2026

La compañía también amplió sus smartphones gamer con el Nubia Neo 5 GT, que como la línea Redmagic incorpora un cooler interno para enfriar el teléfono, y el Nubia Neo 5 Max, con una descomunal pantalla de 7,5 pulgadas.