Google publica Gemini 3 Flash, su nuevo modelo de IA con una inteligencia “nivel de doctorado”

Google anunció hoy el lanzamiento de Gemini 3 Flash, una actualización importante de su inteligencia artificial que llega un día después de que OpenAI presente su nuevo modelo de generación de imágenes para ChatGPT. Este nuevo modelo ha sido diseñado específicamente para la velocidad, poniendo fin a la antigua necesidad de elegir entre modelos de IA grandes, lentos y costosos, o modelos rápidos pero menos capaces. Gemini 3 Flash ofrece una combinación poderosa de inteligencia y velocidad.

La gran novedad de Gemini 3 Flash reside en su capacidad para ofrecer lo que Google llama un razonamiento de nivel de doctorado (PhD) que puede rivalizar con modelos mucho más grandes. Este avance combina el razonamiento de grado Pro de la familia Gemini 3 con la baja latencia, eficiencia y coste de Flash. La empresa asegura que este modelo supera significativamente a la versión anterior, Gemini 2.5 Pro, en una serie de evaluaciones, logrando una puntuación impresionante en métricas de conocimiento y razonamiento.

Más allá de la velocidad, Gemini 3 Flash se distingue, según Google, por su comprensión multimodal. El modelo puede procesar y responder a consultas que abarcan imágenes, audio, video y texto. Los usuarios pueden, por ejemplo, subir una grabación de audio para que Gemini identifique lagunas de conocimiento, cree un cuestionario personalizado y proporcione explicaciones detalladas. También puede analizar videos cortos, como ofrecer un plan para mejorar un swing de golf en la aplicación Gemini.

En tareas cotidianas, utiliza un 30% menos de tokens en promedio que Gemini 2.5 Pro, logrando completar tareas con mayor rendimiento y empujando la frontera de Pareto en cuanto a calidad versus coste y velocidad.

Disponibilidad global

A partir de hoy, Gemini 3 Flash está habilitándose globalmente para millones de usuarios. Se convierte en el modelo predeterminado en la aplicación Gemini, sustituyendo a 2.5 Flash, lo que significa que todos los usuarios de Gemini tendrán acceso a la experiencia Gemini 3 sin coste. En la aplicación, los usuarios verán las opciones “Fast” (para respuestas rápidas) y “Thinking” (para problemas complejos).

Además, Gemini 3 Flash está comenzando a implementarse como el modelo por defecto para el Modo AI en el buscador a nivel mundial. En este modo, aprovecha sus capacidades de razonamiento para analizar los matices de la consulta, ofreciendo respuestas reflexivas y exhaustivas que combinan investigación y acción inmediata a la velocidad de la búsqueda.