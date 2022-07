Google rinde homenaje a Quino con un doodle que recuerda su nacimiento hace 90 años

Hoy se cumplen 90 años del nacimiento de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el genial dibujante y humorista argentino, fallecido el 30 de septiembre de 2020. Y Google le rinde homenaje con un doodle, el dibujo o animación que reemplaza el logo del buscador cuando quiere destacar una fecha importante.

“Este es nuestro homenaje a un gran artista argentino y a su enorme legado” dijo Florencia Sabatini, Directora de Comunicaciones de Google Hispanoamérica. “Un hombre de inigualable talento, que dio vida a personajes que jamás olvidaremos, y que mantienen intacta su vigencia a través de los años. El 90 aniversario del nacimiento de Quino es una fecha que nos toca el alma a quienes nacimos y crecimos en Argentina, pero también a los miles de personas que fueron cautivadas por las historias de Mafalda en otras partes del mundo. Hoy, celebramos esta fecha trascendente con un Doodle creado por una artista emergente de Argentina, que se podrá ver en 25 países.”

Quino y Mafalda, retratados por Sara Facio Sara Facio

Quino tenía 88 años cuando murió en 2020. En el último tiempo, Quino se trasladaba en silla de ruedas a causa de las afecciones de circulación que tenía en sus piernas, además de padecer un glaucoma, que le afectó seriamente la visión. Sin embargo, siempre se mantenía de buen humor.

El doodle que publica Google hoy fue creado por la artista argentina Azul Portillo: según explicó en un comunicado, “su forma más plena de expresión era el dibujo, por eso quise retratarlo creando el memorable mundo que conocemos. Estudié sus autorretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo: concentrado, dibujando en su escritorio lleno de hojas, lápices y su lámpara.” Y agregó: “desde el principio me imaginé este Doodle en blanco y negro. Me pareció una característica que evoca rápidamente las tiras de Quino y, por otro lado, siento que puedo reflejar mi impronta como artista, ya que, la austeridad en el color es uno de mis recursos favoritos al ilustrar”.

Cómo se hizo el doodle de Google que celebra los 90 años del nacimiento de Quino

El creador de Mafalda, una de las historietas más reconocidas en el país e internacionalmente, nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. De muy pequeño recibió el apodo con el que luego se volvería famoso. Lo inventaron sus padres andaluces para diferenciarlo de su tío, también llamado Joaquín, y de quien heredó su pasión como dibujante.

Como un ejemplo del atractivo internacional de la obra de Quino, además de la Argentina, el doodle se podrá ver en 24 países: Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Suecia y Venezuela.

Mafalda, la vecina más popular de San Telmo

Otra prueba de la universidad de Mafalda, la gran creación de Quino, está en las esculturas en todo el mundo que conmemoran a esta historieta tan popular. En la Argentina, hay estatuas de Mafalda, Susanita y Manolito en el Paseo de la Historieta en San Telmo; también en Jujuy y en Mendoza (inauguradas e inmediatamente vandalizadas en octubre de 2021). Mafalda también tiene una estatua dedicada en Oviedo (España) (España).

Más allá del doodle y la enorme cantidad de material disponible en la Web sobre Quino, Google destaca un documental disponible en YouTube, en el que Boy Olmi explora la historia del dibujante y el impacto de su obra, en una charla grabada en 2019. De hecho, el documental se estrenó en junio, cuatro meses antes de la muerte de Quino: