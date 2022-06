Gracias a macOS Ventura será posible usar el iPhone como una webcam, y tener una vista dividida de nuestra cara y el escritorio

Ayer Apple inició su WWDC 2022, la edición de este año de su encuentro anual para desarrolladores, donde reveló las novedades que traerá iOS 16 y presentó una nueva MacBook Air con chip M2, entre otras cosas. Pero no fueron las únicas novedades que reveló durante las casi dos horas que duró la conferencia de presentación; también tuvo tiempo para mostrar las novedades de macOS Ventura, su próxima versión.

Como suele suceder, el sistema operativo trae varias novedades, pero una en particular llamó la atención de la audiencia: con la herramienta Continuity Camera será posible usar un iPhone como webcam de una Mac. Usar un smartphone como cámara de una computadora de escritorio no es nuevo, y para mucha gente es muy conveniente, sobre todo para una computadora de escritorio, porque permite aprovechar las ópticas y sensores del teléfono, que suelen tener mucha mejor imagen que la webcam de la computadora (sea la integrada de la notebook o una externa que se conecta por USB). Y también habilita el uso en ubicaciones alternativas, es decir, no en el borde superior del monitor.

Para Windows, por ejemplo, está DroidCam, que permite usar un smartphone (sea un Android, o un iPhone) como webcam para Windows o Linux. La aplicación Ready For, la herramienta de Motorola, también permite hacer algo así con los smartphones de la compañía y Windows (incluso aprovechando el seguimiento de rostros para reencuadrar automáticamente). Para macOS había que apelar a Iriun, que igualmente permite usar un smartphone o tableta con Android o iOS vinculados a Windows, macOS o Linux para usar esos dispositivos como cámara.

Con macOS Ventura Apple permitirá usar el iPhone como una webcam, e incluso activar dos cámaras en simultáneo Apple

Los usuarios de macOS tendrán ahora (cuando esté disponible macOS Ventura, probablemente para el tercer trimestre año) la posibilidad de usar un iPhone como webcam con una herramienta nativa del sistema operativo -lo que suele redundar en un mejor rendimiento- y con un agregado: Continuity Camera permitirá usar el gran angular trasero del iPhone para ofrecer dos vistas en simultáneo, una para enfocar el rostro de la persona que -por ejemplo- participa en una videollamada, y otra para enfocar su escritorio, usando la lente gran angular para capturar una imagen que está perpendicular a la pantalla.

El gran angular del iPhone captura, típicamente, 120 grados de imagen, y está pensado para tomas que capturan más de la imagen que lo que está directamente en frente de la cámara, al tiempo que implementan algoritmos de corrección de imagen para “esconder” la deformación que impone una lente gran angular; Apple usa esas dos características (una lente que captura mucha información lateral, un sistema para corregir cómo se ve lo que está en los bordes) para ofrecer estas dos vistas a partir de una misma fuente de información.

Apple permitirá usar el iPhone como una webcam con dos puntos de vista simultáneos

Según Apple, con esta función una Mac podrá reconocer la presencia del iPhone -incluso en forma inalámbrica- y activar su cámara en forma automática si el usuario lo desea; también habilita filtros para desenfocar el fondo o mejorar la iluminación del rostro del usuario durante una videollamada. También mantenerlo centrado en la imagen si se mueve hacia los costados (algo que también ofrecen Samsung y Motorola, entre otros).

Quienes no sean desarrolladores pero quieran probar esta función antes de la versión final podrán hacerlo en julio, cuando Apple publique la beta abierta de macOS Ventura o (lo más recomendable) esperar un poco más a la versión final. Ventura es compatible con la MacBook Pro de 2016 en adelante, la MacBook de 2017 en adelante, MacBook Air de 2018 en adelante, iMac o iMac Pro de 2017 en adelante, Mac mini de 2018 o más nueva, o la Mac Pro de 2019 o más nueva.