GTA VI supera el récord de reservas de Cyberpunk 2077 y suma casi 2 millones en una semana

GTA VI ha superado el récord de reservas que ostentaba Cyberpunk 2077, con ocho millones de unidades, a falta de nueve días para su lanzamiento, y ha sumado casi dos millones de reservas en solo siete días.

El nuevo título de Rockstar Games ha alcanzado la cifra de 9,69 millones de unidades reservadas entre PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con unos ingresos de 942 millones de dólares, lo que lo sitúa por encima de los ocho millones de reservas de Cyberpunk 2077, considerado hasta ahora el juego con más reservas de la historia, según nuevas estimaciones de GTA VI por parte de la firma de análisis Sensor Tower.

Un recorrido por Grand Theft Auto VI, tráiler

Hace una semana, según la anterior actualización de Sensor Tower recogida por Dexerto, GTA VI sumaba ya 7,71 millones de reservas y 751 millones de dólares en ingresos. En siete días ha acumulado cerca de 2 millones de unidades reservadas.

Por plataformas, PS5 concentra el 75 por ciento de las reservas, con 7,23 millones de unidades y 703 millones de dólares, frente al 25 por ciento de Xbox Series X/S, que alcanza los 2,46 millones de unidades y 239 millones de dólares en ingresos.

Lucía Caminos y Jason Duval, los protagonistas del Grand Theft Auto VI

Estas cifras aportadas por Sensor Tower llegan cuando todavía quedan nueve días para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, y según la curva de la gráfica de la firma, la cifra podría seguir en aumento, más si cabe cuando desde este martes está disponible la precarga del título de Rockstar Games para que los jugadores estén listos para el jueves 19 de noviembre, cuando se podrá jugar.

Cabe recordar que esas cifras son estimaciones más que datos de ventas oficiales por parte de Rockstar Games o la compañía matriz Take-Two Interactive. Además, según Dexerto, cubren las reservas digitales, lo que no incluye las reservas físicas que se podrían producir en establecimientos comerciales como GAME o El Corte Inglés.

Segundo trailer del Grand Theft Auto VI

Para poner en contexto lo que significan estas cifras, más allá de Cyberpunk 2077, el anterior título de la saga, Grand Theft Auto V, facturó más de 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas en 2013, según Take-Two. GTA VI ya los superaría solo en reservas, aunque teniendo en cuenta que se comparan estimaciones con ventas oficiales.

El 19 de noviembre de 2026 estará disponible el GTA VI, la sexta entrega de la saga de Grand Theft Auto

GTA VI es la nueva entrega de la saga Grand Theft Auto de Rockstar Games, que llega 13 años después de GTA V. El nuevo juego de mundo abierto, que se ambientará en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida (Estados Unidos), estará protagonizado por Lucía y Jason, una pareja de criminales que se verá envuelta en una conspiración tras un golpe aparentemente sencillo que sale mal. Estará disponible en PS5 y Xbox Series X/S, sin versión para PC por el momento. La edición estándar tiene un valor de US$80, mientras que la Ultimate Edition cuesta US$100.