OpenAI trabaja en un smartphone propio impulsado por un agente de IA

OpenAI trabaja en un smartphone propio en el que la inteligencia artificial tendrá un papel central para gestionar la vida de los usuarios. Según informó Europa Press, ya se encuentran trabajando con proveedores importantes de la industria tanto de procesadores como de software para poder concretarlo.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, lleva tiempo augurando la llegada de los dispositivos inteligentes personales que sustituirán a los smartphones. Estos permitirán un uso más natural mediante conversación y abarcarán todos los aspectos de la vida de las personas con una gran comprensión del contexto.

En noviembre del año pasado, ya se habían reunido en el Demo Day 2025 de Emerson Collective Sam Altman y Jony Ive, el legendario diseñador detrás del iPhone, junto a Laurene Powell Jobs (la empresaria y viuda de Steve Jobs) para discutir sobre avances en el proyecto que promete redefinir la era post-smartphone.

Desde la izquierda, Sam Altman, Jonathan Ive, y Lauren Powell Jobs en el Demo Day de Emerson Collective

La colaboración, que comenzó hace dos años con un “alineamiento de intención”, se hizo realidad en mayo de 2025 con la unión de ambos en un proyecto dentro de OpenAI para crear su primer dispositivo, supervisado por Ive y su equipo de diseñadores. Aunque el producto aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, Ive había estimado en ese entonces que podría estar en el mercado en menos de dos años. En la charla, Altman también ya había anticipado que este dispositivo de inteligencia artificial sería tan revolucionario como el iPhone.

Mientras ese proyecto sigue avanzando, la compañía tecnológica también tiene entre sus planes desarrollar su propio smartphone, porque seguirán siendo los dispositivos de consumo más utilizados en los próximos años, como apunta el analista Ming-Chi Kuo en un artículo compartido en X.

OpenAI busca darle una vuelta al concepto de smartphone, que hará gala de una fuerte integración de la inteligencia artificial, en línea con el dispositivo personal que augura su director ejecutivo. Esto se podrá lograr gracias al control total del diseño, desde el hardware hasta el software.

En ese contexto, la compañía tecnológica ha iniciado una colaboración con importantes proveedores de la industria, como son MediaTek y Qualcomm, para el desarrollo de los procesadores, y Luxshare, para la fabricación, según detalla el analista. Se espera que la producción comience en 2028.

Este smartphone ofrecerá una experiencia distinta a la que actualmente tienen los teléfonos móviles, ya que no dependerá de aplicaciones y, en su lugar, integrará un agente de inteligencia artificial, que se ejecutará tanto en el dispositivo como en la nube, en función de las necesidades de la tarea solicitada.