Guillermo Coria entra al mundo de los eSports con su equipo New Pampas

Guillermo Coria apuesta por los eSports con su equipo New Pampas, junto a sus socios Facundo Corsi, Ian Duric y Albi Czernikowski: "la vida en los eSports es muy parecida a lo que yo viví de chico en el tenis" Fuente: Archivo

Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 15:36

El ex top ten mundial de tenis, Guillermo Coria, se mete de lleno en el mundo de los eSports en la Argentina con su equipos New Pampas. Junto con sus socios Facundo Corsi, Ian Duric y Albi Czernikowski, formaron la sociedad que llevará adelante al nuevo equipo multigaming con la intención de dejar su huella en los esports nacionales. Esta inversión ya agrupa a 30 jugadores profesionales de varios deportes electrónicos como FIFA 1vs1 y 11vs11, Counter Strike, League of Legends, Fortnite, Call of Duty Warzone y la posibilidad de sumar Valorant, Free Fire y otros juegos; la presentación oficial se hará este viernes 11 de septiembre.

En charla con LA NACION, el ex número 3 del mundo del ranking de la ATP cuenta que las diferencias de la formación y el trabajo no difieren entre el tenis y los esports: "mi rol es trabajar un poco lo que yo trabajé cuando era profesional. Es decir, la misma estructura. Quiero que los chicos tengan todas las posibilidades para que ellos puedan potenciar su talento y puedan expandir su nivel profesional. Que se sientan cómodos, y lo importante es ir acompañándolos por este camino y que haya química entre todos", afirma y agrega: "es más, ya se armó un grupo de WhatsApp con más de 30 players de todos los juegos, y la química entre ellos es buenísima. Estoy muy contento de rodearme de gente que sabe del tema. Tenemos una estructura muy sólida y en lo particular mi trabajo es hablar con los chicos y darles consejos. Muchos ya me están preguntando cómo preparar un torneo, cómo preparar un partido, cómo respondí a diferentes circunstancias y la verdad que me encanta aportar de ese lado todo lo que viví como profesional".

Su socio, Facundo Corsi, sumado a la charla, comenta que esta idea nació hace tres meses y que se trabajó sin cesar hasta alcanzar los objetivos de tener equipos altamente competitivos: "Ya tenemos los rosters listos, los equipos de FIFA listos, y nuestra idea parece ambiciosa, pero viene querer revolucionar un poco la escena y meterle para adelante con esto, que además nos apasiona. Nuestro norte es llegar a la LLA (la Copa Latinoamericana) de League of Legends", afirma Corsi.

Coria, de una amplia carrera profesional en lo más alto de la elite deportiva, no tuvo una vida fácil en el mundo de los deportes. Desde pequeño debió irse a vivir sólo a los EE.UU. para fomentar su talento, lejos de la familia y de la vida de su Rufino natal: "A mí de por sí no me gusta ser ejemplo de nadie, porque uno ha tenido errores y aciertos, pero creo que la vida de los chicos en los esports es muy similar, no hay cosas muy diferentes. Acá hay juegos que necesitan de un entrenador, de estrategia, de definir en milésimas de segundo decisiones importantes, tomar decisiones en equipo, trabajar en equipo, por más que haya juegos individuales que también van más con el tenis", enumera Coria: "quiero que los chicos no tengan miedo a tomar decisiones en milésimas de segundo, que no duden. La idea es que tomen la mejor decisión que sientan y con la que estén convencidos, y si después te equivocás, te equivocás".

Guillermo Coria, fundador de New Pampas

"Creo que la Argentina tiene un talento tremendo, desde que me metí en este hermoso mundo es como en todos los rubros, no puede ser que tengamos grandes talentos y que se vayan -reflexiona-. Queremos potenciarlos, que estén acá y que se queden en la Argentina, que tengan todas las herramientas. Eso es lo que venimos a aportar con New Pampas. Lo que ya hizo Fabricio Oberto (con su equipo New Indians) también es espectacular, y no tengo dudas de que esto va a motivar a un montón de deportistas y ex-deportistas a sumarse".

Dónde jugará

New Pampas aún no anunció a qué ligas se sumará con sus equipos, pero entre los posibles torneos se encuentran la Liga Argentina de League Of Legends LVP Master Flow, la Unity League de Counter Strike y la Liga Pro de CS:GO entre otros. Para alcanzar lo más alto del LOL, la mencionada LLA, deberían o conseguir un cupo de invitación o ser campeones nacionales para lograr una posible clasificatoria.

Coria toma el mismo lugar que tomó Oberto, como un nexo entre el deporte de elite y los deportes electrónicos con el mismo comentario: los deportes electrónicos se viven, se preparan y se profesionalizan de la misma manera que los deportes físicos como el tenis o el basquet. Su llegada no sólo legitimó el mundo de los esports en la Argentina sino que les da entidad a crecer de la mano de la experiencia de grandes del deporte, aunque Coria crea que no es tan conocido entre el público de los esports: "La verdad es que el deportista tradicional sí me conoce, pero en el mundo del gaming no", admite y suma: "A mi me gusta siempre trabajar en equipo, porque es lo que da resultado. Por más que tengas nombres, por más que seas famoso o lo que sea, el que triunfa y el que avanza es el que sabe trabajar en equipo y delegar. Vamos todos juntos, desde los jugadores, los encargados de cada área y los socios, somos todos un equipo. Si nos va bien es porque nos va bien a todos; si nos va mal, hay que buscar los pequeños detalles para ir mejorando".

Varios juegos en simultáneo

Dentro de la fuerte apuesta de New Pampas está comenzar directamente con una estrategia multigaming, a diferencia de otros que se inician con un sólo equipo y van creciendo dentro de otros rubros. Con respecto a la creación de varias escuadras, Facundo Corsi asegura: "Hoy trabajamos con psicólogos deportivos, psicopedagoga y nutricionista, entonces pensamos que podíamos aventurarnos y mirar otros rumbos. Por nivel de consumo y audiencia, apuntamos a los más grandes y después apuntaremos a otros lados como Free Fire que lo mobile está muy instalado, o Valorant que se lanzó hace poco pero ya tiene torneos profesionales para el 2021, y por qué no Call Of Duty y hasta NBA2K. Cuando comenzamos a hablar con todos los equipos locales ellos estaban muy contentos, porque por fin alguien viene a sentar cimientos y la base de algo que le faltaba desarrollo. Hoy tenemos grandes equipos como 9z que es un modelo a seguir, por lo que hizo Frankkaster (streamer y dueño de 9z team) con su equipo es algo maravilloso y ojalá muchos más imiten ese tipo de organizaciones"

La apuesta en la Ciudad de Buenos Aires será fuerte con la creación de una Gaming Office, con horarios de trabajo y entrenamiento en Palermo. Además, la posibilidad de expandir también a una Gaming House tanto en la Argentina como en México (si consiguen llegar a la LLA) para que vivan los jugadores del interior del país, donde nuclearán el trabajo en equipo emulando, según New Pampas, el trabajo de equipos internacionales como Faze o Astralis. "Esto, pase lo que pase, pese a los resultados, es 100% un proyecto pensado a largo plazo" asegura Coria. "En mi vida después del tenis aprendí a saber seleccionar y entrar a cosas que me motiven. Con New Pampas siento esa adrenalina al ver a los chicos competir y ya comienzo a sentirme nervioso, empiezo a seguirlos, a estar pendiente. Obviamente que vamos a tener cosas por mejorar, pero la idea es comenzar fuerte con juegos competitivos al nivel de los mejores. Después es competencia, te puede ir bien, te puede ir mal, podés fallar, tener un buen día o un mal día como todo en la vida. Nosotros vamos a tratar de siempre igualar a las mejores organizaciones."

"Vengo de un pueblo, vengo sin nada, con mucha disciplina. A mi nadie me regaló nada y veo que muchos chicos tienen talento. Algunos se bancarán las presiones, otros no. Acá nos metimos para apuntar a algo a largo plazo, levantar el nivel, y ojalá que algunas organizaciones nos tomen como ejemplo a nosotros en un par de meses. En lo económico es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo, pero no es lo puntual, apuntamos a potenciar y ser ejemplos de organizaciones".