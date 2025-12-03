Cómo grabar la pantalla en Windows 11

Windows 11 es el sistema operativo que muchas computadoras —excepto, por ejemplo, las de marca Apple— traen en su configuración. Se trata de una última versión de este sistema tan popular. Muchos usuarios, ante los cambios de estética, se preguntan cómo se hace para grabar la pantalla en Windows 11.

Cómo grabar pantalla en Windows 11

Cómo grabar pantalla en Windows 11

Los usuarios de este sistema operativo pueden grabar la pantalla de forma muy sencilla.

1 Abrir la aplicación o ventana que se quiere grabar

Antes de iniciar la captura, hay que asegurarse de tener en pantalla el programa, juego o ventana específica que se quiere registrar. Este sistema graba aplicaciones, no el escritorio.

2 Activar la Xbox Game Bar

Presionar Win + G para abrir la barra superpuesta. Se va a ver varios widgets: audio, rendimiento y, el que nos interesa, Captura.

Cómo GRABAR La PANTALLA De Tu Computador SIN PROGRAMAS

3 Localizar el panel de capturas

Buscar el widget Captura (suele estar arriba a la izquierda). Si no aparece, en la parte superior de la Game Bar hay que hacer clic en Widgets y activar Captura.

4 Iniciar la grabación

Dentro del widget Captura, hacer clic en el ícono de “Iniciar grabación”, que tiene un ícono de un punto. También se puede empezar a grabar, sin abrir nada, al usar el atajo Win + Alt + R.

Una vez comenzada la captura, en una esquina se va a ver un pequeño control flotante mostrando el tiempo grabado y un botón para detener. Eso confirma que la grabación está en curso.

Cómo iniciar la grabación de pantalla

Cuando se quiera terminar, hay que presionar Win + Alt + R nuevamente o hacer clic en el botón Detener en la barra flotante.

5 Acceder al archivo grabado

Windows guarda automáticamente los videos en: Explorador > Videos > Capturas. El archivo estará en formato MP4, listo para editar o compartir.

Cómo sacar una captura en la PC

Los comandos para hacer captura de pantalla

Muchos usuarios también se preguntan cómo hacer una foto de la pantalla de una PC. A continuación, el paso a paso.

1 Presionar Imprimir pantalla

Una de las opciones más básicas es presionar únicamente “Imprimir pantalla (PrtScn)”. Esta función genera una copia de la totalidad de la pantalla.

Si el usuario trabaja con múltiples monitores, esta acción capturará todos ellos y los unificará en una única imagen.

2 Ir al almacenamiento temporal

Es importante destacar que la imagen se guarda temporalmente en el portapapeles de Windows, lo que significa que no se almacena automáticamente como un archivo.

3 Pegar la imagen en una aplicación

Para conservarla, el usuario debe “Pegar” la imagen en una aplicación como Paint, Word o directamente en una carpeta, asignándole así una ubicación y un formato de archivo.

Otras opciones para capturar imágenes de la pantalla

Para aquellos que necesitan capturar una ventana específica, la combinación “Alt + Imprimir pantalla (PrtScn)” es la solución. Esta alternativa permite obtener una imagen de la ventana activa en ese momento.

Al igual que con la opción anterior, la captura se almacena en el portapapeles del sistema, requiriendo que el usuario la pegue en un destino de almacenamiento para guardarla de forma permanente.

Los pasos para capturar pantalla de la PC Shutterstock

Windows también ofrece métodos para guardar las capturas de pantalla directamente como archivos. Al presionar “Win + Imprimir pantalla”, el sistema realiza una copia de toda la pantalla y la almacena automáticamente como un archivo de imagen.

Estos archivos se dirigen por defecto a la carpeta “Capturas de pantalla”, la cual puede encontrarse dentro de “Usuarios-Imágenes” o “Usuarios-OneDrive” en la computadora.

Si la necesidad es capturar solo la ventana activa y que esta se guarde automáticamente, la combinación “Win + Alt + Imprimir pantalla” es la indicada. Esta acción captura exclusivamente la ventana que se encuentra en primer plano y guarda la imagen en la carpeta “Capturas por defecto” del usuario, ubicada dentro de la sección de “Vídeos”.

Cómo personalizar la captura

Finalmente, para una mayor flexibilidad en la selección del área a capturar, Windows incorpora la función “Win + Shift + S”. Esta combinación activa una herramienta que ofrece cuatro opciones de recorte, permitiendo al usuario personalizar la captura de pantalla. Una vez seleccionada el área, la imagen se envía directamente al portapapeles, lista para ser pegada y guardada.

En el ecosistema Mac, el sistema operativo de Apple también proporciona diversas maneras de realizar capturas de pantalla, tanto de la pantalla completa como de fracciones específicas.

Para obtener una captura de pantalla completa en una computadora Mac, el usuario debe pulsar simultáneamente las teclas “Comando”, “Mayús” y “3”. Esta fotografía se archiva de forma automática y directa en el escritorio del equipo, facilitando su acceso inmediato.

Cuando se requiere almacenar solo una porción de la pantalla, el proceso es ligeramente diferente. Se deben pulsar las teclas “Comando + Mayús + 4”. Al hacerlo, el cursor se transformará en un puntero en forma de cruz. Con este puntero, el usuario debe arrastrar para seleccionar el área deseada, que se marcará como un rectángulo.

Es crucial mantener pulsado el botón del mouse mientras se arrastra y soltarlo en el momento preciso en que se desea realizar la captura. Al igual que la captura de pantalla completa, este archivo se almacena de manera automática en el escritorio de la computadora.