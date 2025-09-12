Hicieron en Chile la primera cirugía en solitario asistida por inteligencia artificial

Una cámara autónoma guiada por inteligencia artificial le permitió esta semana a Ricardo Funke, jefe de cirugía de la Clínica Las Condes en la capital chilena, realizar una extirpación de vesícula biliar en solitario.

La laparoscopia combinó instrumentos quirúrgicos magnéticos con un software que dirige la cámara de forma autónoma, rastreando las herramientas del cirujano y ajustando los ángulos sin la intervención de un asistente humano.

“Esta cámara me iba siguiendo hacia donde yo movía mis manos y la verdad fue excelente todo el proceso”, relató Funk a Reuters tras la intervención. “Permite que uno pueda hacer la cirugía solo. La hice solo con el robot”.

La cirugía laparoscópica siempre ha dependido de una visualización precisa. Tradicionalmente, esto requería que un asistente de cámara ajustara manualmente los ángulos a petición del cirujano, para que este pueda operar. El nuevo sistema le da a los cirujanos el control directo de la cámara: la IA mantiene de forma autónoma una visualización del campo quirúrgico durante la cirugía.

Al reducir el control manual de la cámara, el sistema guiado por IA mejora la estabilidad y proporciona a los cirujanos un campo de visión más claro e ininterrumpido. En este caso, se utilizó incorporando una cámara Stryker 1788 4K.

Empresas, universidades y centros de investigación de todo el mundo han estado desarrollando herramientas asistidas por IA para realizar o asistir cirugías.

El doctor Ricardo Funke realiza una cirugía laparoscópica asistido por una IA que maneja la cámara el sistema durante la operación; le permite al cirujano prescindir de un ayudante, que es quien tradicionalmente maneja la cámara en forma manual Levita Magnetics

Según Precedence Research, el mercado mundial de robots quirúrgicos se estimó en US$15.600 millones en 2024 y se espera que alcance los US$64.400 millones para 2034.

En julio, investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore informaron sobre un robot guiado por IA que realizó una compleja intervención quirúrgica en hígados y vesículas biliares de cerdo.

Los especialistas afirmaron que la cirugía de julio fue un gran paso hacia la automatización de procedimientos médicos, algo en lo que coincidió Alberto Rodríguez, director ejecutivo de Levita Magnetics, empresa que proporcionó la tecnología para la cirugía del lunes.

“Esto es un paso muy importante a nivel mundial, es el primer paso a la automatización quirúrgica en un paciente real en pabellón en que demostramos que la inteligencia artificial puede ayudar al cirujano”, afirmó Rodríguez.

Con información de Reuters