HP apuesta por la IA para mejorar la tecnología de la oficina y los juegos

HP ha presentado nuevas soluciones para mejorar la experiencia en el trabajo con la inteligencia artificial (IA), entre las que se encuentran computadoras de escritorio, portátiles e impresoras, innovaciones en seguridad y soluciones de flujos de trabajo inteligentes para usuarios y empresas.

La compañía busca ofrecer la tecnología más adecuada para garantizar la mejora de la experiencia de los empleados en su entorno laboral, así como aumentar la productividad.

“Nos hemos centrado en utilizar la IA para crear experiencias más conectadas que ayuden a las organizaciones a avanzar más rápido y a las personas a dar lo mejor de sí mismas”, ha afirmado el director ejecutivo interino de HP, Bruce Broussard, en una nota de prensa.

Dispositivos

HP ha presentado la computadora EliteBook 6 G2q, impulsada con procesadores Snapdragon X2 Elite y X2 Plus, que maximizan la productividad de la IA autónoma con un rendimiento de NPU de hasta 85 TOPS.

Una notebook EliteBook 6 G2q de HP

El modelo integra una batería de larga duración y un diseño un 15 por ciento más delgado que la generación anterior, con un acabado en ‘Glacier Silver’. Además, cuenta con la solución de seguridad HP Wolf Pro Security Next Gen Antivirus (NGAV). Estará disponible a partir de julio.

Además, HP ha actualizado su cartera de computadoras portátiles con las nuevas estaciones de trabajo HP ZBook X G2i, HP ZBook 8 G2i y ZBook 8G2a, que ofrecen un rendimiento impulsado con procesadores de Intel y AMD, memoria escalable y portabilidad mejorada.

Una notebook HP ZBook X

Las novedades de HP también incluyen dispositivos de impresión láser, una categoría en la que ha presentado las series LaserJetPro 4000/4100, enfocada a pequeñas empresas, y LaserJet Enterprise 5000/6000, diseñada para compañías más grandes.

Las HP LaserJetPro 4000/4100 ofrecen una impresión monocromática en un diseño compacto y rentable. Además, se trata de la primera impresora del mundo para pymes con seguridad resistente a la computación cuántica, como ha señalado HP. Estarán a la venta en mayo.

Las impresoras de la serie HP LaserJet Enterprise 5000/6000 están preparadas para un ritmo de trabajo que requiere velocidad, fiabilidad y seguridad avanzada. Gracias al firmware HP FutureSmart y funciones de IA como Scan AI Enhanced y OCR editable, puede reducir el tiempo de procesamiento manual de documentos en un 50 por ciento. Su disponibilidad general llegará el próximo mes de junio.

Por otra parte, HP ha presentado una nueva gama de estaciones de trabajo HP Z y soluciones de IA, pensadas para los profesionales más exigentes y organizaciones de TI. Así la HP Z8 Fury cuenta con soporte para hasta cuatro GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q y un procesador Intel Xeon W9.

HP Z8 Fury está diseñada especialmente como un host de GPU de alto rendimiento para el desarrollo avanzado de IA, efectos visuales y cargas de trabajo de simulación.

Como complemento, la compañía ha presentado un panel lateral HP Max para estaciones de trabajo Z8 Fury y Z4, que aumenta el volumen interno en un 15 por ciento, permitiendo instalar tarjetas gráficas más grandes.

Innovaciones en seguridad

HP ha anunciado nuevas medidas de seguridad reforzadas por hardware para proteger a sus clientes de amenazas emergentes. HP TPM Guard, capaz de prevenir ataques de acceso físico que burlan el cifrado de unidad BitLocker gracias a la introducción de un enlace cifrado entre el TPM y la CPU.

Además, se han ampliado las funcionalidades de HP Wolf Security, centradas en aumentar la sinergia entre WXP, HP Wolf Security y la arquitectura empresarial para reducir los gastos operativos y el riesgo cibernético.

Soluciones con IA para mejorar el flujo de trabajo

En este ámbito, HP ha presentado HP IQ, una nueva capa de inteligencia diseñada para coordinar el trabajo entre las PC con IA de HP, los dispositivos del lugar de trabajo y los espacios de reunión mediante IA local y conectividad mejorada.

HP IQ se incorporará a las computadoras con IA HP EliteBook X G2, incluyendo las funciones ‘Ask IQ’, ‘Analyze’, ‘Notes & Knowledge’ y ‘Meeting Agent’.

Esta nueva capa de inteligencia se puede configurar a través de HP Workforce Experience Platform (WXP) y se puede implementar a través de WXP u otras herramientas de gestión empresarial como Microsoft Intune.

Como parte de HP IQ, la compañía ha anunciado HP NearSense, una inteligencia espacial que ayuda a detectar dispositivos y conectarse a ellos, permitiendo un intercambio de archivos más sencillo y opciones más fluidas para unirse a reuniones y conferencias.

Por último, la empresa ha actualizado HP Workforce Experience Platform (WXP) para incluir rutas de corrección generadas por IA, informes personalizados, notificaciones de Microsoft Team Pulse, la integración de Wolf Protect y Trace API y el soporte de colaboración Poly+ Analyze.

Nuevas PC gamer HyperX OMEN

HP ha presentado sus últimas propuestas gamer con inteligencia artificial, que incluyen las computadoras de escritorio HyperX OMEN MAX 45L y HyperX OMEN 35L, así como actualizaciones en OMEN AI y OMEN Gaming Hub.

Una PC gamer HyperX OMEN MAX 45L

La compañía ha anunciado sus novedades para mejorar la experiencia en el trabajo con la IA con computadoras portátiles y de escritorio, innovaciones de seguridad y soluciones de trabajo inteligentes. Y ha actualizado las soluciones con las que pretende “dar forma al futuro del juego”, como informa en una nota de prensa.

En este sentido, ha presentado la PC de escritorio HyperX OMEN MAX 45L, que está potenciada por un procesador Intel Core Ultra 7 270K Plus, una GPU Nvidia GeForce RTX 50901 y una fuente de alimentación modular de 1200W. Además, cuenta con el sistema de refrigeración líquida Cryo Chamber de HP para pantallas LCD de hasta 360 mm.

Por su parte, la computadora HyperX OMEN 35L también está equipada con un procesador Intel Core Ultra 7 270K Plus, una GPU Nvidia GeForce RTX 5080, arquitectura térmica optimizada y un diseño con componentes HyperX estándar.

Más allá de los nuevos equipos gamer, el software de optimización OMEN AI ha ampliado su compatibilidad con títulos como Minecraft, Roblox y Marvel Rivals, con los que también ajusta de forma inteligente el sistema operativo, el hardware y la configuración del juego para mejorar la velocidad de fotogramas.

HP ha explicado que, durante las pruebas realizadas, los jugadores de Minecraft han notado una mejora de hasta un 50 por ciento en los FPS al usar OMEN AI.

Por último, se han incorporado nuevas funciones basadas en IA en la plataforma OMEN Gaming Hub en el marco de las colaboraciones con HeyGen y Voicemod para que los jugadores creen contenido, personalicen su experiencia y mejoren la comunicación.

De esta forma, con HeyGen los jugadores pueden generar clips usando un avatar personalizado con IA y una traducción por IA para llegar a un mayor público. Y con Voicemod pueden transformar su voz en tiempo real usando más de 200 modificadores de voz, 50.000 voces y 800.000 sonidos.

“Con las nuevas computadoras de escritorio HyperX OMEN, OMEN AI y OMEN Gaming Hub, estamos combinando hardware potente y software inteligente para ofrecer mayor rendimiento, una optimización más sencilla, un mayor control y más diversión”, ha señalado la vicepresidenta sénior y presidenta de la división de Soluciones para Juegos de Sistemas Personales de HP, Josephine Tan, en un comunicado en su web.