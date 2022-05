Ibai Llanos se une al selecto club de los canales de Twitch con 10 millones de seguidores, dominado por españoles y norteamericanos

Lo anunciaba el propio Ibai Llanos durante la noche del jueves en sus redes sociales: su canal de Twitch acaba de alcanzar los 10 millones de seguidores. Solo hay otros seis creadores de contenido que hayan alcanzado esa cifra en la historia de la plataforma interactiva de transmisiones en directo, propiedad de Amazon. Dos de ellos son también españoles: AuronPlay y Rubius.

10 MILLONES EN TWITCH ❤️❤️❤️❤️



Solo hay otros seis canales en la historia de Twitch con esta cifra. Qué jodida barbaridad es esto.



OS QUIERO. BESITOS. pic.twitter.com/wm39GIEHrl — Ibai (@IbaiLlanos) April 28, 2022

Llanos, que prepara junto a Ramón García el regreso del Grand Prix a Twitch, ha criticado recientemente que la plataforma a la que él aporta tantos usuarios planee hacer cambios en su monetización. Twitch obtiene un tanto por ciento de los ingresos de los streamers procedentes de sus suscripciones de pago generadas, aunque Bloomberg anunciaba esta misma semana que la compañía planea subir esa cuota y quedarse con la mitad de ese dinero.

A continuación, repasamos las únicas seis cuentas que superan a Ibai en Twitch:

1. Ninja: 17,6 millones de seguidores

El creador de contenido más seguido en Twitch es Richard Tyler Blevins, jugador de videojuegos profesional de 30 años conocido como Ninja. El estadounidense apuntaló la popularidad de su canal en 2018 cuando retransmitió una partida de Fortnite junto a dos grandes estrellas de la música actual, los raperos Travis Scott y Drake.

2. auronplay: 12,6 millones de seguidores

Raúl Álvarez Genes, nacido en Badalona hace 33 años, atrajo una gran base de seguidores con sus videos de YouTube antes de pasarse a Twitch. Aunque está a más de cinco millones de seguidores de distancia de Ninja, la cuenta de AuronPlay es la que más ha crecido en lo que llevamos de 2022, según el medio especializado en esports y videojuegos Dexerto.

3. Rubius: 11,7 millones de seguidores

Rubén Doblas Gundersen (Rubius), de 32 años, nacido en Málaga y de madre noruega, publicó su primer video en YouTube en 2006. Una vez convertido en uno de los reyes de esta plataforma, también dio el salto a Twitch. Muchos de sus contenidos actuales están relacionados con los videojuegos Minecraft y Grand Theft Auto 5. Su fama le ha llevado a lanzar su propio cómic, Virtual Hero, adaptado para televisión por Movistar Plus+, e incluso a hacer un cameo en Torrente 5.

4. Tfue: 11 millones de seguidores

El estadounidense Turner Tenney (Tfue), de 24 años, es el creador de contenidos más polémico de esta lista. Comenzó jugando al Call of Duty antes de pasarse al Fortnite. En los últimos tiempos se ha centrado más en Apex Legends, un juego no tan popular en la plataforma. Su relación con Twitch es bastante compleja. La compañía ha suspendido su cuenta varias veces, mientras estudiaba si había incluido contenido racista en ella y, en otras ocasiones, por causas no explicadas. El propio streamer ha retirado de forma temporal su canal. Todo ello ha hecho que su crecimiento se resintiera a lo largo de los años.

5. xQcOW: 10,5 millones de seguidores

El canadiense Félix Lengyel, de 26 años, acaba de romper este miércoles 27 de abril su propio récord personal de audiencia en su canal: su transmisión alcanzó picos de 312.000 espectadores. Lo hizo al ser uno de los primeros en mostrar a sus seguidores Overwatch 2, uno de los lanzamientos más esperados. A finales de marzo, xQcOW decidió crear también una cuenta en la plataforma de videos cortos TikTok, cuya esencia es muy diferente a las largas retransmisiones en directo de Twitch. En estas pocas semanas ha sumado ya 375.000 seguidores en esta nueva cuenta, aunque solo ha publicado un post en todo este tiempo.

6. Shroud: 10 millones de seguidores

Otro canadiense, Michael Grzesiek (Shroud), de 27 años, se dedica últimamente a publicar contenidos sobre Counter Strike: Global Offensive, del que fue jugador profesional en el pasado. Dio un salto similar a los exjugadores de fútbol que se convierten en comentaristas deportivos. En 2019 fichó por Mixer, el intento fallido de Microsoft de competir con Twitch, pero regresó a sus orígenes cuando ese proyecto cerró en 2020. Logró colarse entre los streamers con 10 millones de seguidores en Twitch en febrero de 2022 y desde entonces su cuenta no ha crecido mucho más, así que Ibai puede superarlo en cualquier momento.