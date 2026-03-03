IBM sufre la caída más profunda en 25 años tras el lanzamiento de una herramienta de Anthropic

El avance de la inteligencia artificial (IA) arrasa con todo tipo de industrias, incluso aquellas vinculadas a la tecnología. Tal es el caso de IBM, cuyas acciones sufrieron una caída del 13,2% el pasado 23 de febrero, la más profunda en 25 años. En números concretos, se trataría de una pérdida de valor de mercado de aproximadamente US$31.000 millones, según informó Forbes.

¿El motivo? Claude Code, una herramienta de IA de la compañía Anthropic, capaz de modernizar Cobol, un lenguaje de programación que, durante años, fue una de las principales líneas de negocio de IBM.

Cobol, creado en los años 60, funciona como base de sistemas financieros, cajeros automáticos, líneas aéreas y servicios gubernamentales. De hecho, procesa hasta el 95% de las transacciones en cajeros automáticos de Estados Unidos, de acuerdo a Forbes.

Sin embargo, la escasez de programadores expertos en este lenguaje y de documentación actualizada de los últimos años transformaron su administración en una tarea cada vez más difícil. En este sentido, la irrupción de Claude Code se presenta como una oportunidad para resolver esta problemática. “Modernizar un sistema que usa COBOL antes necesitaba de un ejército de consultores que dedicara años a mapear flujos de trabajo, pero con herramientas como Claude Code, es posible automatizar las fases de exploración y de análisis, aquellas que concentran los mayores esfuerzos para modernizar Cobol”, publicó Anthropic en su blog oficial.

Claude Code optimiza las tareas que antes hacían que la modernización de Cobol resultara prohibitiva, según Anthropic Shutterstock - Shutterstock

En detalle, Claude Code cuenta con la capacidad de identificar mapas de dependencias con miles de líneas de código, flujos de trabajo de documentos que nadie recuerda y riesgos que a los analistas humanos “les llevaría meses descubrir”. Además, brinda a los equipos conocimientos profundos que necesitan para tomar decisiones informadas.

“La IA destaca por optimizar las tareas que antes hacían que la modernización de Cobol resultara prohibitiva. Con ella, su equipo puede centrarse en la estrategia, la evaluación de riesgos y la lógica de negocio, mientras la IA automatiza el análisis y la implementación del código”, reforzaron desde Anthropic.

¿Redefinición de la industria del software?

IBM no fue la única empresa tecnológica que sufrió una caída de sus acciones tras el avance de Anthropic. Accenture y Cognizant Technology Solutions, por ejemplo, también se vieron afectadas. Sin embargo, varios economistas opinaron que la reacción de los inversores podría ser “exagerada”. Tal fue el caso de JPMorgan, que sostuvo que la idea de que las compañías de IA “alterarían” la industria del software era una “lógica defectuosa”. Por su parte, Adam Turnquist, analista de LPL Financial, indicó que los cambios en las industrias de software reflejan un cambio en la “narrativa del mercado” entre los inversores y no una caída en los ingresos o las ganancias. En tanto, Dan Ives, de Wedbush Securities, dijo a CNBC que la venta masiva fue “la transacción más desconectada” que vio en su carrera en Wall Street.

A pesar de los diversos análisis, es evidente que la industria se encuentra en un momento de transformación y cambios. Mientras compañías como Anthropic escalan sus tecnologías hacia nuevos niveles, IBM se enfrenta al desafío de redefinir su propuesta de valor. Su modelo de negocio, sostenido por la limitada disponibilidad de alternativas para modernizar sistemas heredados, deberá evolucionar hacia una estrategia más innovadora, competitiva y alineada con las nuevas dinámicas del mercado tecnológico.