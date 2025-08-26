¡Imbatible! Google habilita el editor de fotos de Gemini para todos los usuarios

Google hizo un anuncio que amenaza con viralizarse como cuando ChatGPT habilitó el modo “Ghibli” para las imágenes. Según acaba de publicar la compañía, habilitó el editor de imágenes potenciado por inteligencia artificial disponible en Gemini para todos los usuarios, sean pagos o no.

“Nuestra nueva herramienta de generación y edición de imágenes nativa es de vanguardia y está clasificada como la número 1 en el mundo. Y la estamos lanzando gratis para todos hoy”, publicó la compañía, al tiempo que armó un hilo en X donde mostró algunas de las cosas que se pueden hacer con una imagen.

Our new native image generation and editing is state-of-the-art, and ranked #1 in the world. And we're rolling it out for free to everyone today.



You’ve got the tools. Now go bananas. Ideas & inspiration in the 🧵below. pic.twitter.com/mw7XyG5nes — Google Gemini App (@GeminiApp) August 26, 2025

Google se focalizó en mostrar cómo se puede editar un retrato para cambiar el fondo, el maquillaje, el peinado, qué elementos aparecen en la imagen y más, pero en rigor el editor de imágenes de Gemini puede editar cualquier elemento de cualquier tipo de foto: alcanza con tener en claro qué queremos cambiar, y ser capaces de ser claros en la descripción que hacemos al tipear la orden.

Or take a selfie to the next level by adding different objects and characters to the background. Ever wanted to pose with an alien? It’s possible: https://t.co/bPsGHjzIcQ pic.twitter.com/quq9OOXUi7 — Google Gemini App (@GeminiApp) August 26, 2025

Algunos de los ejemplos que propone Google para usar el editor de imágenes integrado en Gemini: