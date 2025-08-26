LA NACION

¡Imbatible! Google habilita el editor de fotos de Gemini para todos los usuarios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Algunas de las opciones de las funciones de edición de imágenes de Gemini
Google hizo un anuncio que amenaza con viralizarse como cuando ChatGPT habilitó el modo “Ghibli” para las imágenes. Según acaba de publicar la compañía, habilitó el editor de imágenes potenciado por inteligencia artificial disponible en Gemini para todos los usuarios, sean pagos o no.

“Nuestra nueva herramienta de generación y edición de imágenes nativa es de vanguardia y está clasificada como la número 1 en el mundo. Y la estamos lanzando gratis para todos hoy”, publicó la compañía, al tiempo que armó un hilo en X donde mostró algunas de las cosas que se pueden hacer con una imagen.

Google se focalizó en mostrar cómo se puede editar un retrato para cambiar el fondo, el maquillaje, el peinado, qué elementos aparecen en la imagen y más, pero en rigor el editor de imágenes de Gemini puede editar cualquier elemento de cualquier tipo de foto: alcanza con tener en claro qué queremos cambiar, y ser capaces de ser claros en la descripción que hacemos al tipear la orden.

Algunos de los ejemplos que propone Google para usar el editor de imágenes integrado en Gemini:

