El jueves 7 de marzo, un día antes del 8M (el Día Internacional de la Mujer) el vocero presidencial Manuel Adorni le respondió un tuit a Vanina Biasi, diputada nacional por el FIT, y la desafió a una partida de Age of Empires II, el clásico juego de estrategia en tiempo real que desarrolla Microsoft, y que ha tenido un renacer en los últimos años gracias a la publicación de versiones con gráficos mejorados (y a la llegada de títulos nuevos, como el que la compañía prepara para dispositivos móviles).

La respuesta de Vanina Biasi al desafío que le hizo Manuel Adorni: resolver sus diferencias en una partida de Age of Empires

Biasi recogió el guante, trató a Adorni de “gamer tardío” y le aclaró a Nacho AoE (un conocido streamer de partidas del Age of Empires) que “se defiende” en el juego.

Vanina Biasi tildó a Manuel Adorni de "gamer tardío" por su desafío en el Age of Empires

Al día siguiente, Biasi le envió a Adorni (públicamente, vía Twitter) una foto donde le mostraba la afluencia de gente a la marcha por el Día de la Mujer, se refirió a una “rebelión de las aldeanas” (en referencia tanto al pueblo en general como a los personajes que se encargan de obtener recursos en el juego)

Una chicana más entre Vanina Biasi y Manuel Adorni por el 8M, con referencias al Age of Empires

Adorni le retrucó el sábado con un nuevo desafío al Age of Empires, y Biasi le recomendó jugar al Age II si -según dijo- tanto le interesa el medioevo (una las épocas que recoge el juego para las batallas) al que supuestamente quiere llevar a la Argentina, en la visión de la diputada.

El hecho podría haber quedado ahí, como un chisporroteo público entre un funcionario del Gobierno y una diputada nacional. Pero en escena apareció William McCahill: “como el líder de negocios para Age of Empires, me complace ver al juego alcanzar finalmente el nivel de “árbitro de la política nacional de Argentina”. Me encantaría viajar y ayudar a coordinar duelos para cualquier desacuerdo futuro”, tuiteó.

Uno de los máximos responsables del desarrollo del Age of Empires celebra la presencia del juego en la política argentina

Se sumó Hera, jugador profesional de Age of Empires (uno de los mejor rankeados del mundo), que está en nuestro país, impactado por el hecho, y porque el streamer Nacho AoE desafió a Adorni a una partida... y el vocero presidencial aceptó.

La reacción de Hera, jugador profesional de Age of Empires, por el desafío entre Adorni y Biasi

Otro día en la Argentina.

