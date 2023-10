escuchar

En internet abundan las historias, fotos y videos de gatos protagonizando interrupciones laborales de todo tipo: en general, buscando el calor que emana de la computadora y el contacto de sus humanos, aunque muchas veces pueda tomarse como desinterés. Felinos que se acuestan en los muslos de sus dueños mientras éstos están trabajando frente a la computadora, o que caminan por el escritorio sin distinguir entre la mesa, los papeles o el teclado; en este último caso, con efecto hilarantes (o al menos, incomprensibles) cuando logran agregar algunas letras a un texto, o enviar un mensaje de WhatsApp Web, como aseveran algunos miembros de la Redacción.

Pero recientemente hubo otro caso, que afecto al Veterans Affairs Medical Center de Kansas City, en Estados Unidos: el hospital estuvo cuatro horas sin sistemas por culpa de un gato. O al menos, eso relata The Register, que confirmó (parcialmente) la historia con un vocero del centro médico.

El 13 de septiembre, en una llamada grupal entre Kurt DelBene, secretario asistente para información y tecnología en el gobierno estadounidense, y el CIO del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU., con una serie de funcionarios gubernamentales, donde repasan la situación de los sistemas de las diferentes dependencias de ese departamento y cómo corregirlas.

Fue entones cuando uno de los participantes recordó que el hospital mencionado estuvo varias horas sin sistemas, porque un gato saltó sobre el teclado de la computadora del técnico que estaba revisando unos servidores del lugar, y al hacerlo borró toda la configuración, desconectando todo el servicio. Según relató un testigo, DelBene respondió a la anécdota con una sola frase (”por eso tengo un perro”) y siguió con otros temas.

The Register confirmó que los sistemas del hospital estuvieron fuera de servicio ese día, pero no logró dar con el nombre del felino involucrado; parece, no obstante, estar más cerca, como anécdota, de la historia de “el perro se comió la tarea”.

Los casos en los que el impacto de las patitas de un gato con el teclado causan un desastre no son nuevas: desde el caso del que borró un trabajo práctico, hasta el que borró 14.000 muestras de audio que su dueña estaba usando en la edición de una canción.

¿Y por qué a los gatos les gustan tanto los teclados? No es, como suponen algunos, porque parte de su vida esté dedicada a hacernos sufrir: más bien, a los gatos les gustan los teclados porque tienen nuestro olor, y con su presencia quieren sumar el suyo, según le explica David Sands, experto en psicología animal, a la BBC. De hecho, su intención probablemente es tapar nuestro olor con el suyo.

