Instagram: los 10 trucos esenciales

Instagram fue el segundo mejor negocio de Facebook. El primero fue WhatsApp, aunque la cifra que pagó Mark Zuckerberg causó estupor y cierta inquietud dentro de la compañía: 22.000 millones de dólares. Pero el Señor Hielo tenía razón, y fuera de Estados Unidos (donde WhatsApp se usa muy poco), el popular mensajero le trajo un abundante público nuevo y un fértil medio para recabar información sobre sus usuarios y reforzar así su plataforma publicitaria.

Instagram, en cambio, le costó a Facebook solo 1000 millones de dólares, en 2012; eso, para la economía de Internet, es nada; YouTube le costó a Google 1650 millones en 2006. Así que Instagram (o IG, como se la conoce en los chats) resultó una verdadera ganga.

La red social de las fotos retro (así nació) se ha transformado en una de las más populares (en LA NACION ya le habíamos visto el potencial el mismo año que se la quedó Facebook), y en una formidable plataforma de marketing digital y de ventas. Así que es un lugar donde hay que estar y, como toda cosa digital, está llena de pequeños trucos que ayudan mucho en el día a día.

Ahí vamos con los básicos de la niña mimada de Facebook.

1. Cambiar rápido entre cuentas.

Si tenés más de una cuenta –y eso es cada vez más común–, Instagram acaba de implementar una forma rápida de alternar entre la que tenés activa ahora y la usaste inmediatamente antes. Antes había que mantener apretado el ícono que aparece abajo a la derecha, para desplegar todas las cuentas y la opción de añadir una nueva. Eso sigue funcionando así, pero ahora con un doble toque en ese mismo ícono alternás entre la cuenta actual y la que habías usado antes. Y viceversa, claro. Sería como un doble clic, pero con el dedo.

Arriba, el menú de ajustes; abajo, el ícono de la cuenta

2. Likes express

Este es un viejo truco de Instagram, pero no deja de ser fun-da-men-tal. Para darle like a una foto no hace falta tocar el corazoncito en cuestión (en el transporte público eso puede ser bastante complicado). Con darle dos toques rápidos a la imagen o el video es suficiente.

3. Comparar versiones

Estás editando una foto y querés ver cómo se ve con y sin filtro. Para eso, solo tenés que tocar la foto durante un segundo, hasta que se vea cómo era antes de aplicar ese efecto. Al soltar, volvés a la versión con filtro. Es una forma rápida de ver si los cambios que estás haciendo valen la pena. Funciona con los clásicos filtros de Instagram y con Contraste, Brillo, Viñeta, Nitidez, Calidez, etcétera. No así con la Rotación, Recorte y Desenfoque.

Vista previa de los filtros

4. ¡Más videoconferencias!

Como si no tuviéramos suficientes, Instagram, ahora devenida en coloso de Internet con más de 1200 millones de usuarios, también tiene su mensajero instantáneo. Con clips de audio, indicación de tecleo, notificaciones y un indicador que dice si la persona está conectada ahora. O sea, un mensajero con todas las letras. ¡Y además tiene videoconferencia! Para iniciar una llamada solo hay que elegir uno de nuestros contactos y tocar el ícono de la cámara arriba a la derecha. Anda realmente muy bien y, de paso, para el que quiere ponerle onda, en la parte inferior de la pantalla hay un botón para activar efectos de video en tiempo real. Muy divertidos.

Icono para iniciar videoconferencia

5. Borrar búsquedas persistentes

Para borrar las búsquedas recientes que no nos suman nada hay que apretar la equis (x) que está junto a cada nombre de cuenta que buscamos en el pasado. El problema es que si no tenés la última versión, ese borrado no funciona hasta que reinicies la app. Para eso seguí estos pasos: apretá el botón del teléfono que lista todas las apps abiertas (la forma de hacerlo varía según cada teléfono) y elegí Cerrar todo (es lo más rápido). Ahora, cuando vuelvas a Instagram las búsquedas van a haber desaparecido.

6. Búsquedas, la revancha

Después de una de las últimas actualizaciones, sin embargo, Instagram ahora nunca muestra las búsquedas recientes (esto puede variar según los teléfonos), salvo que reinicies la app. Sí, tienen un problema con las búsquedas, no cabe duda. Pero acá va un atajo. Es un poco más retorcido, pero funciona siempre. Entrá en tu perfil, abrí el menú (las tres rayitas en la esquina superior derecha), elegí Configuración (la última opción, abajo) y ahí tocá la opción Seguridad. El último ítem de esa lista es Historial de búsqueda. Ahí podés borrar todas las búsquedas con un solo toque o una por una, selectivamente.

7. Tus filtros favoritos, primero

Al momento de escribir estas líneas, Instagram trae 23 filtros (en realidad son más, ya vas a ver). Pero, estadísticamente (basta mirar cualquier cuenta), tendemos a usar solo dos o tres, y siempre los mismos. El problema es que cada vez que publicamos una foto hay que volver a buscar nuestros dos o tres filtros favoritos en esa larga lista. Vamos a resolver eso. Si tocás y mantenés apretado cualquiera de los filtros, vas a poder arrastrarlo a la posición que quieras. Así, en un minuto tenés los que usás con mayor frecuencia en los primeros lugares. También podés tocar y arrastrar un filtro de la lista hasta el botón que aparece sobre la foto, etiquetado Arrastrar para ocultar.

Arrastrar filtros para ordenarlos

8. Eliminar filtros

Pero hay una solución todavía más radical para esta abundancia de filtros que nunca usamos. Si recorrés la lista, el último cuadro es Administrar. Entrando ahí podés desactivar los filtros que no te interesen, y de este modo ya no vas a volver a verlos en la lista. Eso, si son poquitos. Si querés ocultar muchos, esta es la mejor alternativa. En todos los casos, podrás restaurar los filtros que ocultaste en cualquier momento, siempre desde la opción Administrar. De yapa: ahí mismo vas a encontrar unos cuantos que por default vienen ocultos.

Ocultar filtros

9. Anuncios

A veces recordamos haber visto un aviso que nos interesó, pero nos resulta imposible volver a encontrarlo. Para hacer eso hay un camino más fácil. Entrá en tu perfil, andá a Configuración, luego a Anuncios y finalmente a Actividad publicitaria. Ahí se listan los avisos a los que le diste clic recientemente. Las redes nunca olvidan, es obvio.

10. Qué tema

El tema oscuro, que tantos dolores de cabeza la trajo a WhatsApp (hasta que al final decidieron implementarlo y cortar por lo sano), puede activarse también en Instagram. Es una cuestión de gustos, a decir verdad, aunque también puede facilitar la lectura, al poner el texto en blanco sobre fondo negro. Para probarlo hay que ir, de nuevo, a la Configuración de tu perfil y allí el último ítem de la lista es Tema. Elegí Oscuro y fijate qué te parece.

Menú Configuración en Modo Oscuro

¿Si hay más? Sí, claro que hay más. Instagram se ha convertido en una plataforma muy rica, así que en cualquier momento salen más trucos y consejos. ¿Sabías que se pueden fijar hasta tres comentarios en la parte superior de tus publicaciones? Eso y más, pronto ;)

