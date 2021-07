Intuitivo: la startup argentina que vuelve “inteligentes” a las heladeras

Mientras el comercio electrónico crece más y más, aún está lejos de ganarle la pulseada a las compras en los locales físicos. Esto implica una serie de desafíos para conocer más al consumidor y lograr investigar sus hábitos, además de poder ofrecerle una experiencia digital óptima. Intuitivo, una compañía creada por dos argentinos, parece haberle encontrado la vuelta al negocio con la aplicación de tecnología y análisis de imágenes a las heladeras comerciales.

Se trata de una startup fundada hace poco menos de dos años por Tomás Manzitti, Nicolás Parziale y José Benitez Genes, quienes se conocieron trabajando en otros proyectos en el pasado y que compartían la curiosidad por cómo podía la inteligencia artificial cambiar la manera en la que se realizan las compras tradicionales.

“Incluso hoy en los Estados Unidos el 85% de la venta minorista es físico, lo que abre un espacio muy interesante para pensar y trabajar, porque hay miles de millones de datos que no son capturados por nadie ni procesados”, le dijo Manzitti a LA NACION.

Los tres emprendedores quedaron fascinados cuando, en 2019, vivieron en primera persona la experiencia “grab and go” de las tiendas Amazon Go, que no tiene cajas registradoras, y apela a cámaras y sensores para determinar qué cosas puso una persona en el changuito y cobrarle en forma automática la compra. Sin embargo entendieron que aún faltaba mucho para que un proyecto así pudiera popularizarse en la Argentina, así que pensaron en un modelo alternativo y muy ingenioso.

Hoy Intuitivo posee la capacidad para transformar a cualquier gabinete o heladera de kiosko o supermercado en un dispositivo inteligente. “Lo que hacemos es aplicar muy poco de hardware: sólo tres cámaras y un cerrojo que se acciona con QR. Con eso es suficiente para que nosotros podamos transformar cualquier exhibidor o heladera en una expendedora inteligente”, puntualizó Manzitti.

Tomás Manzitti y Nicolás Parziale, los dos argentinos que junto a José Benitez Genes crearon Intuitivo inspirados en Amazon Go

La clave está en la aplicación de computer vision, una tecnología que permite reconocer objetos en tiempo real a partir de imágenes de video que recibe: “Así, el sistema puede reconocer la mano del usuario, su brazo y el objeto que toma de la heladera sin necesidad de que haga nada o toque ningún botón.”

“El proceso de compra es: se escanea un QR en la puerta de la heladera, lo que valida la identidad de la persona y su billetera digital, y se abre. Es ahí cuando elige y toma lo que quiere, cierra la puerta y se va. Nuestros algoritmos procesan la información y en segundos debitan el monto de lo que sacó. Todo esto sin necesidad de interactuar con nadie ni con nada”, explicó.

Validación de identidad para vender alcohol

Si bien el foco hoy está puesto en heladeras, Intuitivo también puede funcionar en cualquier gabinete o exhibidor acondicionado. Así, ya tiene puntos de venta en una de las boutiques de Nespresso en Recoleta y en unas expendedoras con productos de Arcor en las oficinas de la compañía Mastellone. En pocos días, además, inaugurarán “Puntos Intuitivos” en Ezeiza.

Como la validación de la identidad es necesaria para que el artefacto abra la puerta, en 40 condominios de Brasil la empresa AB InBev instaló heladeras que venden cerveza fría con ese sistema, una experiencia exitosa y única en el mundo, ya que hasta ahora las máquinas expendedoras no podían vender productos con alcohol. La empresa argentina ya trabaja para extender esta fórmula en Perú.

Pero quizá lo más interesante es que la compañía ya trabaja con fabricantes de heladeras de los Estados Unidos para que puedan tener la capacidad de incorporar la tecnología de Intuitivo por default. “Es que no se trata sólo de venta, porque en el fondo lo que estamos buscando es información sobre qué es lo que el usuario consume, dónde, cuándo… esos datos son muy valiosos y cada vez serán más buscados”, aseguró.

De acuerdo con Manzitti, nada de esto sería posible si no fuera por el gran talento que encontró en la Argentina y que será la llave del éxito para su expansión global: “Estamos haciendo algo único en América Latina. Computer Vision es una tecnología bastante nueva y que necesita mucho trabajo. Sentimos que estamos haciendo camino al andar, pero que tenemos la increíble chance de hacer algo único en un sitio donde hay mucho talento de desarrolladores y de forma muy competitiva. Siento que tenemos una posibilidad global de hacer un semillero, generar escuela sobre lo que estamos haciendo.”