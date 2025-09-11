iPhone Air en pesos: cuándo llegará a la Argentina y cuánto costará

Apple presentó este martes su nueva línea de smartphones, los iPhone 17, con varios modelos y novedades: entre ellos, la llegada del esbelto iPhone Air, el primero de su tipo para la compañía.

Presentación oficial del iPhone Air (2025)

El precio del iPhone Air y de los iPhone 17 en EE.UU.

Además de explicar las novedades de los equipos, Apple publicó el precio del iPhone en Estados Unidos, el país que se toma de referencia.

Los precios del iPhone 17, iPhone 17 Pro y Pro Max, y el iPhone Air

Los precios son los siguientes para estos equipos, que estarán en venta a partir del 19 de septiembre en Estados Unidos, con la preventa comenzando este viernes 12. Se toma la versión más económica (la de 256 GB) pero hay más alternativas, de 512 GB y 1 TB de capacidad; el iPhone 17 Pro Max incluye por primera vez una opción con 2 TB de almacenamiento.

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

iPhone Air (256 GB): 999 dólares

iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Cuándo llega el iPhone Air a la Argentina, y a qué precio

A diferencia de otros años, en los que la llegada oficial del smartphone de Apple al país era una incógnita (y más allá de la importación por parte de particulares), el cambio en los aranceles de importación para tecnología que definió este año el gobierno nacional aceleró la presencia de los teléfonos de Apple en el país.

Las funciones clave del iPhone Air

Desde Maximstore confirmaron que el iPhone Air llegará al país a finales de octubre. En MacStation, por su parte, explican que los equipos estarán disponibles aproximadamente para mediados de noviembre.

Estos son los precios anunciados por Maximstore, teniendo en cuenta la cotización actual del dólar:

iPhone 17 : $2.000.000

: $2.000.000 iPhone Air : $2.550.000

: $2.550.000 iPhone 17 Pro : $2.800.000

: $2.800.000 iPhone 17 Pro Max: $2.950.000

“Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, afirmó Alejandro Goldín, Gerente General de Maximstore.