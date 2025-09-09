iPhone 17 Pro y Pro Max: así son los smartphones más poderosos de Apple

Apple mantiene su apuesta con los modelos Pro, con los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, dos equipos más profesionales centrados principalmente en el rendimiento y la cámara, en los que Apple también cuida el diseño.

Apple ha rediseñado la serie iPhone 17 Pro para destacar en el exterior el módulo de la cámara. En el interior, esta serie cuenta con un diseño térmico también rediseñado, basado en una cámara de vapor con agua deonizada y soldada a un chasis de aluminio para eliminar el calor de los componentes del dispositivo.

Las tres cámaras traseras del iPhone 17 Pro y Pro Max tiene 48 megapixeles de resolución, y pueden trabajar en conjunto para lograr fotos de alta resolución Godofredo A. Vásquez� - AP�

Los iPhone 17 Pro tiene un cuerpo fabricado en aluminio de grado aeroespacial que, además de garantizar su resistencia, mejora la conductividad del calor para favorecer su disipación y mantener el rendimiento. También cuenta en la parte trasera con una cobertura de cristal Ceramic Shield.

Funciona con el chip Apple Silicon A19 Pro, con más memoria y una caché más grande que A18, y refuerza la eficiencia para que el dispositivo pueda usarse en tareas intensivas, como edición de vídeo y videojuegos, y facilitar la ejecución local de la IA.

Apple rediseñó el iPhone 17 Pro para concentrar la electrónica en el módulo de la cámara y dejar espacio para más batería, protegida por cristal Ceramic Shield NIC COURY� - AFP�

La pantalla de los modelos Pro está protegida por el cristal Ceramic Shield 2 y un acabado antirreflejos que evita distracciones, y ofrece dos tamaños de diagonal: 6,3 pulgadas en iPhone 17 Pro y 6,9 pulgadas en 17 Pro Max.

Apple también ha mejorado la batería, y los modelos con eSIM aprovechan el espacio liberado para incorporar una más grande que ofrece dos horas adicionales de reproducción de vídeo, hasta alcanzar las 39 horas de reproducción.

Las funciones principales del iPhone 17 Pro

Estos modelos, los más avanzados de la nueva serie, llegan un sistema de cámara rediseñado en el que se combina hardware y fotografía computacional para obtener los mejores resultados. En la parte frontal cuenta con una cámara de alta resolución de 18 megapíxeles con campo de visión amplio.

El precio del iPhone 17 Pro y Pro Max a nivel internacional; el modelo Pro Max puede llegar a 2 TB de almacenamiento

En la parte trasera, la cámara cuenta con tres lentes de 48 megapíxeles cada una, compuesto por una lente principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de hasta ocho aumentos. Se acompañan de características como Dolby Vision HDR, grabación de vídeo en 4k a 120fps y soporte para ACES, así como para ProRES RAW, pensada para producciones de cine.