Return to Monkey Island: confirman una continuación del videojuego clásico de los 80

Ron Gilbert, el afamado creador del juego clásico Monkey Island, sacudió el mundo de los videojuegos con un tuit en el que reveló que este año llega Return to Monkey Island, y que lleva dos años trabajando en el título. El juego será la continuación de Secret of Monkey Island and Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Así se ve el trailer del juego Return to Monkey Island

Ron Gilbert es un pionero de los videojuegos de aventuras gráficas, y es la genial cabeza detrás de Maniac Mansion (1987) y The Secret of Monkey Island (1990), juegos célebres de LucasArts por sus excelentes guiones, por la interacción que planteaban, revolucionaria para la época (había que juntar y combinar objetos en pantalla con un clic, para interactuar con la historia) y por la muy atractiva estética gráfica que tenían, con las limitaciones de entonces. Gilbert siguió en el mundo de los videojuegos y editó Thimbleweed Park en 2016. Ahora vuelve al universo de Monkey Island con una nueva entrega, que estará disponible este año.

Así se veía el Monkey Island original

Como empleado de Lucas Films Games (luego Lucas Arts), la empresa que creó George Lucas para contener el infinito universo de contenidos desatado por la franquicia Star Wars y el auge de Indiana Jones, Ron Gilbert conoció a su compañero y socio, Gary Winnick, con quien trabajó en el primer gran éxito de la compañía, Maniac Mansion (1987). Entre sus años en Lucas Films y sus trabajos posteriores, ha creado, escrito, desarrollado y participado de cerca de 200 juegos. Hoy, 30 años después del éxito de Maniac Mansion, se reencontró con Winnick para desarrollar y lanzar una aventura gráfica y joya del Pixel Art: Thimbleweed Park.

“Monkey Island no fue un gran éxito comercial, pero lo que más valoro de esa experiencia es que se haya convertido en un éxito cultural, lo que genera de cierta forma mayor presión que el éxito comercial por parte de tus fanáticos -le dijo Gilbert a LA NACION en 2016-. Incluso a Stephen King le ha pasado de sentir esa presión cultural por escribir cada vez mejor, al punto de tener que utilizar apodos para lanzar productos que podrían llegar a tener poco éxito. Yo siempre trato de contar buenas historias.”