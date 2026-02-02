Khaby Lame vende su empresa y autoriza el uso de su imagen y voz para crear contenido con gemelos digitales

El creador de contenido Khaby Lame ha vendido su empresa Step Distinctive Limited en una transacción valorada en 975 millones de dólares y con la que autoriza el uso de su imagen y su voz para crear nuevo contenido con gemelos digitales.

Khaby Lame es una figura conocida en TikTok, donde sus vídeos satíricos, en los que destaca lo evidente con gestos sin decir ni una sola palabra, se han popularizado hasta convertirlo en el principal tiktoker de la plataforma, donde acumula 160 millones de seguidores.

Su éxito lo gestiona la empresa Step Distinctive Limited, que acaba de ser adquirida por Rich Sparkle Holdings, firma que opera en HonKong y cotiza en Nasdaq. La operación, valorada en 827 millones de euros, convierte a Lame en socio mayoritario con la emisión de 75 millones de acciones ordinarias, como se informa en Forbes.

ARCHIVO - Khaby Lame posa para los fotógrafos durante la premiere de la cinta "Oppenheimer" en Londres, el 13 de julio de 2023. (Scott Garfitt/Invision/AP Archivo) Scott Garfitt - Invision

Esta adquisición busca impulsar la difusión internacional que ya tiene el creador de contenido, con más de 360 millones de seguidores a nivel global en todas las plataformas, con el potencial de generar más de 4000 millones de dólares en ventas al año.

Para ello, Lame ha autorizado el uso de su imagen, su voz y su comportamiento para la generación de gemelos digitales con inteligencia artificial que permitan producir contenido sin horarios, en múltiples idiomas y con múltiples versiones.

“Esta operación marca un cambio de los acuerdos puntuales con marcas a un sistema de comercialización estructurado, exclusivo, de cadena completa y de plataforma, diseñado no solo para monetizar la atención, sino para industrializarla”, han señalado desde Rich Sparkle Holdings en una nota de prensa.

Khaby Lame, italiano de origen senegalés, empezó a compartir videos en TikTok en 2020 cuando se quedó sin trabajo con motivo de la pandemia de coronavirus. En algo más de año y medio alcanzó los cien millones de seguidores, y sus vídeos más populares alcanzan los 300 millones de visualizaciones.