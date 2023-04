Rodrigo de Paul contó que le gustaría volver a Racing: “No lo tomo como una promesa”

escuchar

El mediocampista de la selección argentina, Rodrigo de Paul, reveló este miércoles que tiene el deseo de volver a vestir la camiseta de Racing Club, el club donde se formó como futbolista. Confeso hincha de la Academia, el volante, de 28 años, ya regresó a la institución de Avellaneda en 2016 por el lapso de seis meses. Luego, fue transferido al Udinese.

En una entrevista con Urbana Play, la periodista Sofía Martínez aprovechó la oportunidad para consultarle por una posible vuelta al conjunto racinguista. En tono distendido, el jugador nacido en Sarandí dijo: “Yo siempre digo que a mí me gustaría volver. Sobre todo, esto de volver con otra mentalidad, de poder disfrutar más todo lo que yo quiero al club, y darle valor a otras cosas que antes no le daba”.

Al mismo tiempo, optó por la cautela, prefirió no alimentar falsas esperanzas, pero no ocultó su deseo. “Van pasando los años y la vida, no sabés a donde te va a... a mí, realmente, me gustaría. O sea, no lo tomo como una promesa, y sí me gustaría mucho jugar una Copa Libertadores, el Cilindro lleno, un clásico... pero no sé cuándo. Me gustaría mucho, y lo tomo como un desafío de encontrar la oportunidad. Pero en algunos años, podemos volver a hacer la pregunta, y ahí vemos”.

El próximo domingo, Racing e Independiente protagonizarán una nueva edición del clásico de Avellaneda, y Rodrigo subrayó que mirará el encuentro. “Ahora se viene el clásico y lo vas a ver...”, le dijo Sofía Martínez, a lo que de Paul contestó: “Sí, obvio. Cuatro y media. Por suerte, acá es nueve y media. Nosotros jugamos seis y media. Termina y me vengo para acá a verlo”.

A la vez, se permitió “exigirle” una victoria a su equipo, atento a la difícil situación que atraviesa su rival de toda la vida. “Va a estar bueno. Yo creo que Racing está en una posición en la que debería ganar. Lo vi jugar, también a Independiente...”, aseguró.

Acto seguido, la cronista destacó el trabajo del entrenador de Racing, Fernando Gago, lo cual le dio el pie a de Paul para contar que, en su visita a Argentina, mantuvo un encuentro con el DT en las instalaciones del club. “Estuve en el predio, estuvimos charlando un montón, y super bien. Está contento, cómodo, y el equipo juega bien. Así que nosotros, los hinchas, contentos”, agregó.

Por último, Martínez le pidió a de Paul que saludara a un miembro del programa hincha de Racing. Sin embargo, el jugador del Atlético de Madrid optó por hacerle un regalo aún más sentido, al expresar su sentimiento hacia La Academia. “Aguante Racing”, dijo.

El equipo de de Paul juega este fin de semana ante Almería por la 29ena. fecha de la Liga. El conjunto colchonero acumula cinco victorias consecutivas, tras un comienzo irregular en el torneo doméstico, y aspira a clasificarse, nuevamente, a la próxima edición de la Champions League.

LA NACION