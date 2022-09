A 26 años de la muerte de Gilda, su hijo estrenó un tema que recuerda el trágico accidente: “Vi partir a mi familia entera”

Hace 26 años, un 7 de septiembre la sociedad argentina amanecía con la inesperada y triste noticia de la muerte de Myriam Alejandra Bianchi Scioli, conocida popularmente como Gilda. La mujer que con su música conquistó cada rincón del país falleció trágicamente en un accidente vial, en Entre Ríos. En el siniestro también perdieron la vida los músicos de su banda, su hija y su madre. El único sobreviviente de la familia fue su hijo, Fabricio Cagnín, que tras más de dos décadas de silencio, se lanzó como cantante con una desagarrada canción en la que refleja sus sentimientos sobre el suceso que marcó su vida.

A los 34 años, Gilda vivía su sueño hecho realidad: había dejado su trabajo como maestra jardinera y, tras un arduo camino, logró brillar en la música. A finales de los años 90, en cada rincón de la Argentina sonaba una canción de esta artista que con su voz angelical le hablaba al amor. Su muerte causó gran conmoción y su legado aún está presente con los contantes homenajes a su arte. Sin embargo, a 26 años de ese trágico hecho, llegó uno de los tributos más esperados, el de su hijo.

Gilda murió a los 35 años

Fabricio Cagnín tenía 8 años, el día que murió su mamá, su hermana y su abuela delante de sus ojos. El pequeño era parte del contingente que se dirigía a Entre Ríos, para que Gilda brindase un show. Los años subsiguientes, los vivió en el anonimato. El chico creció alejado de los medios y, hasta ahora, no se sabía demasiado de su vida luego de ese trágico accidente que conmocionó - y aún lo hace- a todo a un país, que él vivió en carne propia.

Pero semanas atrás, abrió un perfil público en Instagram y anunció que aquel día de septiembre que cada año le recordaba la tragedia, sería el mismo en el que en este 2022 lanzaría su carrera como cantante. Ese día llegó y la canción - con video oficial incluido- titulada “Crují” salió a la luz bajo su nombre artístico Chio, y dejó expuesto los sentimientos del ahora hombre de 34 años -la misma edad que tenía su madre al morir-, que durante más de dos décadas se llamó a silencio.

Chio, el hijo de Gilda

“Entre dormido caí al vacío, sentí el rocío entre mi piel. Dolor y frío, la oscuridad. Juntó a los gritos, los silencios. Yo me embarré, te vi partir. Crují por dentro y no volví, por un tiempo”, expresa Chio al ponerle voz a aquel momento, en el que la muerte lo atravesó. Asimismo, en su canción no deja de asegurar que sus ganas de volver a ver su mamá nunca se van. Hacia el final del tema, se puede oír la voz de Gilda, con imágenes incluidas como un fiel recuerdo a quien lo llevó a la música.

Con este significado lanzamiento, Chio no dudó en describir en su cuenta de Instagram el gran significado que es para él poder expresar en canciones como es su vida, tal como lo hizo su madre. “El dolor más grande me pegó una trompada en el alma, que quedó hecha pedazos. Vi partir a mi familia entera. Crují no es una palabra que llegue a describir todo lo vivido y presenciado siendo un nene. Pero pude salir. Pude amar. Pude sonreír. Pude encontrar el amor. Pude volver a construir una familia. Y pude encontrarme con la música. Que me sacó todo, y me ayudó a sanar”, describió y remarcó como tuvo que sanar aquello que sentía por la profesión de su madre.

Hijo Gilda (Foto: Instagram @soychio.oficial)

“Quiero dedicar este tema a cada persona que atravesó una pérdida”, destacó el joven cantante, que además agradeció el gran apoyo de su padre en todo momento, y señaló el gran acompañamiento que siente tanto por parte de su hermana como de su mamá. “Me hace llegar tantas señales. Yo te siento, aunque no pueda verte y esto es para vos. Tomé tus manos y me eché a volar, mami”, cerró, con gran emoción.