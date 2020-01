Ohmibod, uno de los dispositivos sexuales que se pudo ver en la feria Fuente: AP

"CES es un centro donde se reúne el corazón de la innovación y nosotros merecemos estar aquí". La frase se la dijo a la BBC Lora Haddock DiCarlo, la fundadora de Ose, una empresa dedicada a crear productos de tecnología enfocados en la sexualidad.

Y el mensaje de DiCarlo es importante porque ella estuvo en el centro de una polémica, el año anterior: uno de sus productos, un novedoso juguete sexual que succionaba en vez de vibrar, ganó uno de los premios de innovación que otorga el CES 2020, la feria de tecnología más importante del mundo. Pero después se lo quitaron.

Las reglas señalaban que los productos considerados "inmorales, obscenos, indecentes y profanos" no podían calificar para los premios. De hecho, la exhibición de productos sexuales en la feria era casi nula.

Meses después, tras un fuerte debate en los medios y las redes sociales, los organizadores del CES le regresaron a DiCarlo la distinción.

Tras varias negociaciones con la Asociación del Consumidor de Tecnología (CTA, por sus siglas en inglés) que organiza el CES, no solo DiCarlo volvió a la feria, sino que su reclamo hizo que se retirara esa etiqueta de "inmorales y obscenos" y que los vibradores y otras tecnologías destinadas al placer tuvieran por primera vez un espacio oficial dentro de la exhibición.

En BBC Mundo te presentamos una selección de los 3 productos sexuales más llamativos e innovadores que hay en la feria CES 2020 (ahora que no hay veto).

1. Crave: joya y vibrador

Uno de los rincones que más se destaca en la sección dedicada al sexo es el de Crave, cuya joyería funciona como pequeños vibradores.

Este es su primer año, porque en los anteriores la marca había sido rechazada. "Ellos nos decían 'no hay una categoría para ustedes'", le dijo a la BBC Michael Topolvac, uno de los fundadores. "No creo que esa fuera una respuesta sincera. Simplemente no querían saber nada sobre sexo y placer", añadió.

Pero ahora que están en la feria trajeron su producto estrella: un collar que tiene como adorno un pequeño vibrador. Lo que antes se guardaba por pudor, ahora Crave quiere, como reza su lema, sacarlo "de las sombras".

El vibrador, que está hecho de acero inoxidable, puede cargarse con un cable USB y la principal innovación es que busca que las personas no guarden con vergüenza sus juguetes sexuales. "Para nosotros el término placeres culposos es un oxímoron", se puede leer en uno de sus carteles de promoción.

2. YO Sperm. Examen de esperma en casa

Los exámenes de fertilidad del semen del hombre o de donación de esperma pueden ser incómodos y engorrosos.

Por eso, una de las presentaciones que más ha llamado la atención ha sido el kit de YO Sperm Test, que básicamente permite tomar la muestra y hacer un análisis con un dispositivo que ya cuenta con una licencia de la Agencia de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

Ha sido diseñado especialmente para parejas que recurren a tratamiento de fertilidad asistida, ya que el dispositivo analiza los datos de concentración y movimiento de los espermatozoides y los envía a la aplicación que el usuario tiene en el teléfono.

3. Satisfyer y OhMiBod: aplicaciones para controlar el placer desde el teléfono

Satisfyer, junto al vibrador de Ose, ha sido el producto de moda en cuestión de juguetes sexuales y es uno de los productos más vendidos. Pero en esta edición de la feria dio un paso más adelante al incorporar una innovación: vibradores controlados de forma remota desde una aplicación en tu celular.

La idea es que, basados en la información de cerca de 30.000 orgasmos registrados en su base de datos -gracias al éxito de varios de sus productos-, quieren ofrecer que los usuarios puedan controlar la intensidad de los dispositivos que usan mediante el celular.

Por ejemplo, Satisfyer presentó "Satisfyer Connect", permite crear patrones de vibración y succión. En esa línea también va OhMiBod, aunque ellos ya llevan más de 10 años en la feria. Su primer producto fue un vibrador que se conectaba con un iPod.