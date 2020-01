La CES vuelve a las raíces, pero con estilo siglo XXI

Televisores enrollables y notebooks fueron las estrellas; sin embargo, no faltaron la inteligencia artificial y los robots. En la foto, un impactante pasillo de pantallas curvas de LG Fuente: AFP - Crédito: DAVID MCNEW

LAS VEGAS-. Unas 200.000 personas asistieron a la edición 2020 del Consumer Electronics Show, "la CES", como le decimos en la Argentina). Este año, en materia de productos, se destacaron los lanzamientos de las nuevas pantallas 8K (7680?×?4320 pixeles), portátiles con pantallas flexibles, asistentes personales y diferentes desarrollos en inteligencia artificial (IA), conectividad 5G y coches autónomos.

Dos pantallas 8K reunieron a los asistentes más curiosos. Por un lado, el televisor enrollable de LG que viene en dos sabores, uno que enrolla hacia arriba, bajando la pantalla como si se tratase de una cortina, y desde abajo, guardando la pantalla en una especie de módulo que, además, viste el living.

El otro fue la nueva versión de The Wall, la pantalla gigante de Samsung, que en esta ocasión tiene una tecnología de micro LED, resolución 8K y un tamaño de 292" (7,41 metros en diagonal). Esta compañía también presentó The Sero, un televisor que puede rotar de horizontal a vertical para visualizar de forma mas cómoda el material que subimos a las redes sociales. The Sero puede sincronizarse con el teléfono y rotar cuando giramos el smartphone.

Además, LG, Sony y Samsung renovaron su línea de televisores 8K de diferentes tamaños basados en tecnología OLED (Organic LED) y QLED (Quantum Dot Display). Hicieron foco en sus procesadores de nueva generación con IA y la integración de asistentes personales y canales exclusivos a través de plataformas propias, aparte de Disney +, Netflix y Apple TV+.

Nuevas computadoras

Cientos de modelos de computadoras se lucieron en las stands de la feria. El más destacado sin dudas fue la Thinkpad X1 de Lenovo, que incorpora una pantalla flexible y puede adoptar diferentes formas según se requiera. Su display de 14" puede plegarse para adoptar la forma de un libro digital o, simplemente, funcionar como una notebook con teclado virtual. Viene con un procesador de la serie Core de Intel, 8 GB de RAM, 1 terabyte (TB) en un disco de estado sólido (SSD) y autonomía de 14 horas.

Otras computadoras destacadas fueron algunos modelos que presentó Asus, que además de renovar su línea económica de portátiles Vivobook y Chromebook, mostró la ROG Zephyrus G14, con pantalla de 14 pulgadas. Se trata de una portátil para juegos con chips Ryzen 4000 de AMD (que la firma presentó también en esta edición de la CES). El diferencial de la Zephyrus G14 es que incluye una pantalla de matriz de puntos LED oculta en la tapa que puede mostrar GIF y textos personalizados.

En materia de cerebros electrónicos, dos conceptos fueron los que se destacaron. La firma Corsair presentó un gabinete que alojaba una computadora de altas prestaciones para juegos y, en el mismo espacio, una Playstation 4 o Xbox One, según lo requiera el comprador. De esta manera, al encender el equipo, se podrá elegir que plataforma de juegos que se quiere utilizar.

También Intel se metió de lleno en el mundo de los e-sports con un equipo super transportable y muy potente que pesa solamente 3 kilogramos. Se trata de la nueva NUC 9 Extreme, una computadora que posee un mini gabinete, pero que incluye un procesador Core i9 y la potencia necesaria para correr los últimos juegos.

Autos, robots e inteligencia artificial

Desde hace algunos años, los automóviles tienen un ala exclusiva en el centro de convenciones de la CES, y es que ya son muchas las empresas que año a año lanzan nuevos productos y desarrollos.

Una de las cosas más destacadas en materia automotriz fue el auto volador presentado por Hyundai que estaría operativo en los próximos años. No solo pudimos subirnos al prototipo (que cuenta con 4 hélices), sino disfrutar de una demo en donde el auto surcaba los cielos de la ciudad de San Francisco.

Desde su empresa MobilEye, Intel también presentó novedades en sus soluciones para autos autónomos. En una demo a la que pudimos asistir, un auto se desenvolvía realmente de forma eficiente y autónoma en un caos de tránsito en la ciudad de Jerusalén. Para esto, los autos equipados con la tecnología MobilEye usan una serie de cámaras y sensores para mapear la zona de circulación e, incluso, entender los gestos de los peatones.

En materia de robots, se destacaron los nuevos modelos de Cloi de LG, que pueden interactuar con el ecosistema ThinQ de la marca. En el stand, los nuevos robots eran los encargados de preparar la cena con un equipo de brazos que se encargaban de todo.

También Samsung presentó un nuevo asistente robótico. Se trata de Billie, una especie de Sphero, pero que puede interactuar con los demás artefactos del hogar y darles instrucciones de manera autónoma y, por qué no, oficiar de compañía o mascota virtual.

Otro desarrollo que pudimos observar fue la integración de las cámaras con IA Lidar de Intel a diferentes proyectos de robótica. Estas cámaras permiten identificar persona, escanear de forma volumétrica y construir modelos 3D de los usuarios, catalogar productos e identificar las medidas de los objetos. En las pruebas había una serie de robots que usaban este sistema y que servían para operar en restaurantes y aeropuertos.

Experiencias

Mas allá de los productos, las marcas están focalizadas en ofrecer experiencias a los asistentes. Así, Sony montó un verdadero estudio cinematográfico en donde mostraba como con sus cámaras profesionales filman películas, en este caso, Los Cazafantasmas, que se estrenará en breve.

En el stand de esta compañía también se podía asistir a sesiones de pruebas de equipos de audio, auriculares y sonido envolvente para probar sus modelos próximos a lanzarse.