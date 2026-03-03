La Ciudad implementa Gemini en las escuelas estatales de Nivel Primario

La inteligencia artificial (IA) avanza y transforma diferentes ámbitos a gran velocidad, y la educación no es la excepción. En ese sentido, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) anunció la integración de Google Gemini a las escuelas estatales de Nivel Primario como herramienta de IA generativa. Así, CABA se convierte en la primera ciudad de América Latina en implementar dicha tecnología para este nivel educativo.

La iniciativa amplía la política de incorporación de IA al sistema escolar, que el año pasado comenzó con su implementación en el Nivel Secundario estatal. Pero, ¿en qué consiste Gemini? Según un comunicado del Gobierno de CABA, la herramienta brinda a los niños el acceso a un entorno pensado para “explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada”. Además, busca “promover el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el uso responsable de la tecnología desde edades tempranas".

Google Gemini es una herramienta gratuita y accesible a través de Google Workspace for Education, mediante las cuentas @alu.bue.ar de los estudiantes. Cuenta con filtros de contenido y políticas reforzadas para menores de edad, y protege la privacidad de los estudiantes: sus datos no se utilizan para entrenar modelos públicos de IA. A su vez, se integra con las plataformas educativas ya utilizadas en las escuelas, de manera que garantiza condiciones tecnológicas equitativas para toda la comunidad educativa.

La herramienta cuenta con filtros de contenido y políticas reforzadas para menores de edad Ricardo Pristupluk

La decisión de integrar esta tecnología al Nivel Primario se debe a la experiencia previa en el Nivel Secundario.

Para una implementación ordenada, la Ciudad fortaleció su política de formación docente. Según datos oficiales, más de 7000 maestros ya fueron capacitados en la Gemini Academy de Google con certificación internacional y el plan continúa con instancias específicas sobre uso pedagógico de la IA generativa. También se brindaron cursos autoasistidos orientados a integrar estas herramientas de manera estratégica y alineada con los diseños curriculares.