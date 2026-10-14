La estafa de WhatsApp que vacía tu cuenta con solo tocar un botón: cómo protegerte

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en todo el mundo. Es por esto que todo el tiempo debe actualizarse para evitar que los ciberdelincuentes puedan atacarnos. La criminóloga española y especialista en ciberseguridad, María Aperador, reveló en sus redes sociales el nuevo modus operandi de los hackers con el que logran obtener datos de celulares y cometer estafas en cuestión de segundos.

“Mucho cuidado con esta nueva estafa de WhatsApp con la que puedes perder tu cuenta. Comparte esto con familiares y amigos para que ellos también eviten perderla. El modus operandi es el siguiente: los ciberdelincuentes han encontrado cómo colarse en nuestras cuentas de WhatsApp sin que nosotros hagamos nada. Sin pinchar ningún enlace y sin que tengamos que descargarnos ningún archivo”, comenzó por relatar la especialista.

Mantener actualizado WhatsApp puede ayudar a prevenir estafas desde la aplicación (Foto: Xataka Android)

“Y esto es así porque lo tenemos desactualizado. Una vez dentro de nuestra cuenta, escriben a nuestros familiares y les piden dinero. Y aquí está lo peor. Mandan esos mensajes con la opción de eliminar solo para mí. Así que tú nunca los vas a ver”, continuó.

Acto seguido, dio a conocer el paso a paso para poder blindar la cuenta de WhatsApp de los ataques cibernéticos. “¿Cómo hacer para que esto no nos pase? Muy fácil. Actualizando el sistema operativo de nuestro móvil y la aplicación de WhatsApp siempre que lo pida. Esto es lo que nos salvará de este tipo de ataques. Así que ve ahora mismo y hazlo", recomendó Aperador.

¿Cómo tener WhatsApp siempre actualizado?

En WhatsApp existe una función que permite que la aplicación sea actualizada inmediatamente después de que sea anunciada una nueva versión. Para tenerla activada en todo momento, deben llevarse adelante los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp y tocar los tres puntos en la esquina superior derecha.

y tocar los en la esquina superior derecha. Entrar a Ajustes .

. Buscar la sección Actualizaciones de la aplicación .

. Activar las opciones disponibles, que son: