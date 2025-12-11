De cara a la temporada de verano, muchos ya buscan algún destino para vacacionar. Entre los más populares en la Costa Atlántica se encuentra Mar del Plata, que atrae a millones de turistas todos los años. Es así que puede surgir la duda sobre cuál es su mejor playa, para saber cómo descansar y aprovechar al máximo el mar. Por ello, la inteligencia artificial (IA) puede ser muy útil para esclarecer esta duda.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Cuál es la mejor playa de Mar del Plata, según la IA

Al consultarle a ChatGPT sobre cuál es la mejor playa de Mar del Plata, la IA destacó a Playa Varese. Indicó que se trata de la “más completa”, de acuerdo a su belleza, servicios, accesibilidad y consenso general entre turistas y locales.

La IA eligió a Playa Varese como la mejor de Mar del Plata MAURO V. RIZZI

En ese sentido, hizo un listado de todas las atribuciones que tiene Playa Varese por encima de las otras playas marplatenses:

Escenario natural muy atractivo , con la bahía semicerrada y las escolleras que la protegen.

, con la bahía semicerrada y las escolleras que la protegen. Mar más calmo que el promedio de la ciudad, algo valorado por familias, personas mayores y quienes buscan tranquilidad sin ir lejos.

que el promedio de la ciudad, algo valorado por familias, personas mayores y quienes buscan tranquilidad sin ir lejos. Buena accesibilidad desde el centro y la zona Güemes.

desde el centro y la zona Güemes. Servicios cercanos , pero no se siente como un balneario completamente comercial.

, pero no se siente como un balneario completamente comercial. Paisaje fotogénico y un entorno muy cuidado.

y un entorno muy cuidado. Ambiente equilibrado con público variado, pero sin la masividad que puede haber en la Bristol o Playa Grande.

“No todos coinciden en cuál es la ‘mejor playa’ porque depende del plan, pero si se busca la más completa y mejor valorada en términos generales, Varese suele ser la que reúne más consenso“, aclaró ChatGPT.

En tanto, señaló que para los jóvenes, que pueden estar atraídos por el surf y ambiente animado, tienen la opción de optar por visitar Playa Chica, Playa Grande, Playa Mariano o Playa Guillermo. En tanto, para disfrutar de la tranquilidad y el paisaje natural es mejor Playa Alfar, Playa Los Acantilados y Playa Serena.

Consejos para elegir cuál es la mejor playa para ir Mauro V. Rizzi

Para elegir qué playa es mejor para visitar en Mar del Plata, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI ofreció algunos consejos: