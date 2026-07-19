La IA salió a la cancha: las herramientas que cambiaron el fútbol en el Mundial

“Es absurdo”. “Para mí fue un robo”.

En los últimos minutos del partido de 16avos de final entre Croacia y Portugal un toque casi invisible dejó afuera del Mundial a una selección que, cuatro años atrás, había llegado a la semifinal. El gol de Josko Gvardiol fue anulado cuando se detectó que un roce previo en la cabeza de Igor Matanovic había dejado en posición adelantada a uno de sus compañeros.

La Federación Croata de Fútbol llegó a presentar un reclamo formal a la FIFA por las decisiones arbitrales que se tomaron. Estas tuvieron como protagonista a una tecnología que no participó de la edición anterior, pero que en este torneo no pasó desapercibida: la IA.

“A nivel tecnológico, creo que el Mundial 2026 definitivamente va a representar un antes y un después”, compartió el Mag. Diego Adrián Castro, investigador de IA y deporte, coordinador académico del Departamento de IA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, quien recordó que este es el primer Mundial que se juega post-aparición de los modelos generativos como ChatGPT.

El momento en el que el CAR indica que la pelota rozó en un jugador de Croacia y pasalic (15) queda en fuera de juego x.com

Por su parte, Antonio Macías, vicepresidente de Servicios Digitales de Softtek, señaló que el Mundial 2026 funciona como una vidriera de tecnologías que seguirán ganando protagonismo mucho después de que termine el torneo. “Si hace algunos años el VAR revolucionó la manera de arbitrar un partido, hoy la verdadera transformación ocurre detrás de escena. La inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad no solo sostienen el torneo más grande de la historia: también están redefiniendo la forma en que se organizan las empresas, las ciudades y los grandes eventos del futuro”, agregó Macías.

La incorporación de inteligencia artificial despertó controversias en los arbitrajes y algunos se cuestionan qué tareas de los cuerpos técnicos podrían empezar a ser reemplazadas por la IA. Sin embargo, se trata de una tecnología que algunos especialistas sostienen que seguirá precisando de la supervisión humana, algo a lo que muchos aluden bajo el término “human in the loop”. “La IA no actúa sola. Forma parte de un conjunto de tecnologías que combina cámaras, sensores instalados en el balón y algoritmos capaces de analizar toda esa información en tiempo real. Su función es detectar patrones, reconstruir jugadas y asistir al equipo arbitral con evidencia más precisa, pero la decisión final sigue siendo del árbitro”, explicó el ingeniero en Informática y profesor de UCEMA, Sergio Sirotinsky

“A mí me gusta tomar como ejemplo un caso curioso que se dio con el técnico Pochettino y EE. UU. durante el Mundial. Luego de su debut demoledor en la fase de grupos, se viralizó un video donde, durante una pausa de hidratación, mostraba un análisis en tiempo real a sus jugadores con un producto desarrollado por la empresa argentina Globant y se hablaba de que era la nueva arma secreta de su selección”, recordó Castro.

Unos partidos después, ese mismo equipo, con la misma herramienta, quedaba afuera en octavos, dejando una pobre impresión frente a Bélgica, explicó el especialista, quien agregó: “La IA sola no gana ni pierde partidos, es una herramienta (cada vez más poderosa) que está al alcance de los equipos de fútbol y que definitivamente puede hacer aportes a la hora de encontrar jugadores y analizar patrones tácticos. A nivel fútbol, en mi opinión, más que reemplazar, considero que se van a sumar perfiles capaces de aprovechar deportivamente estas tecnologías y así poder potenciar las capacidades que hoy tienen los cuerpos técnicos”.

El Mundial más vigilado

Entre las adquisiciones más destacadas de la edición 2026 de la Copa del Mundo está el escaneo de los 1248 futbolistas que integran las selecciones, para construir avatares que replican con precisión a cada jugador. Estos avatares se utilizan para contar con mediciones y representaciones precisas de los “fuera de juego” y, tal como explica Lenovo a LA NACION, son “una herramienta adicional para asistir a los árbitros en la toma de decisiones relacionadas con posiciones adelantadas” y “una comprensión más clara de cómo se evalúan las decisiones”.

Tecnología utilizada en el Mundial 2026. Crédito: Lenovo

Las selecciones también contaron y cuentan con la ayuda de la inteligencia artificial para analizar los partidos. “Football AI Pro” funciona como un asistente con inteligencia artificial para los cuerpos técnicos, ya que interpreta analíticamente información, evalúa más de 2000 métricas diferentes y elabora informes a partir de datos oficiales de los partidos, acompañados de gráficos y animaciones inmersivas. Combina agentes de IA, videos y otras fuentes, para brindar análisis tácticos y de rendimiento, además de recomendaciones estratégicas. Tal como aclaró la FIFA en su página web, la herramienta está disponible para elaborar análisis antes y después de los encuentros, pero nunca durante su disputa.

En este sentido, un dato interesante proporcionado por Lenovo es que los 48 equipos que compiten en esta Copa Mundial utilizaron la plataforma FIFA AI Pro. “Hasta ahora, solo los equipos más ricos podían permitirse un análisis tan exhaustivo. Esta tecnología ofrece a todos la misma potencia de análisis, para que incluso una nación más pequeña pueda prepararse como una potencia”, detallaron desde Lenovo.

Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026 FIFA - FIFA

El diseño no es lo único novedoso en la pelota que se utiliza en esta Copa del Mundo: está equipado con la tecnología del “balón conectado” que incluye un sensor que registra su aceleración, posición y movimientos en tres dimensiones. Esto brinda información detallada del partido, como el momento exacto del contacto (para determinar el fuera de juego), la velocidad y la trayectoria, datos que se envían al sistema VAR en tiempo real para ayudar a tomar decisiones.

La IA también en la hinchada

La hinchada también estuvo asistida por la IA, ya que se adoptó el “Smart Wayfinding”, una tecnología que optimiza los desplazamientos dentro de los estadios, ayudando a los espectadores a llegar más rápidamente a sus ubicaciones.

Los árbitros cuentan no solo con un micrófono y un silbato, sino también con una pequeña cámara que los acompaña a su izquierda, algo que permite mostrar todo lo que este va viendo dentro de la cancha. Esta cámara registra y transmite video y audio de alta definición, en tiempo real, que sirve para integrarse en retransmisiones o para análisis posteriores. La tecnología, mejor conocida como “Referee View”, ya se usaba en la FIFA y Lenovo mejoró la estabilización de imagen, para generar una visualización más fluida (consiguieron una reducción de hasta el 50% en las vibraciones en escenas de mucho movimiento).

Tecnología utilizada en el Mundial 2026. Crédito: Lenovo

Es una forma de “dar al público la oportunidad de ver el partido desde la perspectiva del árbitro”, explicó la tecnológica. Ha aportado vistas de ángulos antes inalcanzables, ya que para las transmisiones oficiales implicó una fuente adicional de contenido que “proporciona una sensación de cercanía sin precedentes a la acción, situando a los espectadores en el centro del partido”.

“Un dato interesante es que el 91% de los aficionados afirma que esta nueva tecnología de retransmisión ha hecho que la experiencia de ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea más dinámica”, agregaron de Lenovo. De hecho, ya desde el inicio del Mundial, el primer gol de la Copa del Mundo “fue capturado a la perfección por el Referee View”, según detalló Lenovo, y la retransmisión en directo ofreció a los espectadores una visión única del gol del mexicano Julián Quiñones en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio.

El árbitro François Letexier, de Francia, hace un gesto durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Desde Softtek explicaron que la tecnología también está presente en el Mundial a la hora de analizar millones de datos provenientes de sistemas de transporte, movilidad, videovigilancia, condiciones climáticas, ocupación de estadios y operación logística, para anticipar incidentes, optimizar recursos y asistir la toma de decisiones en tiempo real.

Y no solo la hinchada se vio beneficiada por la IA, sino que, para los que estuvieron detrás de la organización de la logística de este torneo también fue una gran ayuda. Vale recordar que la edición de este Mundial contó con una particularidad que desafió la organización de la FIFA: la competencia cuenta con 104 partidos y se desarrolla en 16 ciudades, de tres países diferentes. Para enfrentar estas particularidades logísticas, Lenovo también desarrolló el "Centro de Comando Inteligente", una plataforma de operaciones centralizada y en tiempo real, que proporciona a la FIFA una visión de todo lo que está ocurriendo en el torneo.

Desde las compañías Veridas y Fourthline explicaron que este tipo de grandes eventos deportivos internacionales están acelerando también la adopción de soluciones de identidad digital y biometría para fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia de los asistentes. “Las tecnologías avanzadas de verificación biométrica se consolidan como una herramienta clave para validar la identidad de las personas de forma rápida y confiable”, señalaron y agregaron: “Estas soluciones permiten a los usuarios registrarse previamente desde un dispositivo móvil en cuestión de segundos mediante una selfie y la fotografía de un documento de identidad. Asimismo, los sistemas de detección de vida (liveness detection) ayudan a verificar que detrás de cada registro exista una persona real, reduciendo significativamente el riesgo de fraude”.

En definitiva, aunque para algunos fue imperceptible, la IA dijo presente en esta Copa del Mundo y estuvo presente tanto en la cancha, como en el cuerpo técnico y en la hinchada. Tal como concluyó Sirotinsky: “Creo que el mayor aprendizaje que dejó este Mundial es que la IA no vino a reemplazar a las personas, sino a potenciar sus capacidades. Cuando se utiliza como herramienta de apoyo y con supervisión humana, puede mejorar tanto la calidad del juego como la experiencia de quienes lo disfrutan”.