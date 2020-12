La novedad del Xiaomi Mi 11: un monitor de ritmo cardíaco en la pantalla

Xiaomi, tercer mayor fabricante de smartphones del mundo, presentó hace unos días el Mi 11, el primer teléfono del mercado con un chip Qualcomm Snapdragon 888, el tope de línea para el mundo Android. Lo veremos durante 2021 en múltiples otros equipos; del Samsung Galaxy S21 a los topes de línea que preparen Motorola, LG, Oppo, Vivo, etcétera.

Algo que trae el Mi 11 que, idealmente, también llegará a más dispositivos es su nuevo sensor de huellas digitales integrado a la pantalla frontal.

Son muchos los sensores de este tipo: ultrasónicos o, como en este caso, ópticos; se ubican detrás del vidrio de la pantalla y son invisibles.

El que usa el Mi 11, y que fabrica Goodix (una compañía que tiene a toda la industria como cliente) es que también tiene un sensor de ritmo cardíaco.

Son muchos los teléfonos que integran un sensor de huellas digitales ocultos detrás de la pantalla, pero el del Xiaomi Mi 11 permite medir las pulsaciones

Así, solo hace falta apoyar la yema del dedo sobre el sensor para probar nuestra identidad y, de paso, medir nuestras pulsaciones, usando una técnica llamada fotopletismografía, que usa unos pulsos de luz verde para medir, en la yema del dedo, la absorción de ese destello y el reflejo de luz roja (que varía con la cantidad de sangre presente bajo la piel de un momento a otro) y medir, así, el pulso cardíaco.

Es como funcionan los sensores de ritmo cardíaco en los relojes deportivos; ahora llegan a los teléfonos, y con el mayor disimulo posible. El sensor no se ve y si no se usa no modifica el aspecto del equipo. Ahora habrá que esperar a verificar la fiabilidad de sus mediciones y su extensión a otros equipos.