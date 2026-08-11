La prensa francesa pide a los reguladores que tomen medidas contra la IA de Google

Una asociación de prensa francesa ha pedido al organismo regulador de la competencia del país que tome medidas contra los resúmenes de artículos generados por inteligencia artificial de Google, que según la asociación, privan a los periódicos y revistas de lectores.

El grupo ha pedido al regulador que tome una decisión similar a la que ordenó a Meta (META.O): proponer un plan de pago y reanudar las conversaciones con los medios tradicionales; además, solicitan honorarios a las herramientas de IA por el uso de su contenido.

La Alianza de Prensa de Información General, que representa a los periódicos y revistas franceses, se opone al reciente lanzamiento por parte de Google de resúmenes de artículos generados por IA sin consulta previa, según declaró la alianza en un comunicado. Google, por lo pronto, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Una asociación de prensa francesa ha pedido al organismo regulador de la competencia del país que tome medidas contra los resúmenes de artículos generados por inteligencia artificial de Google Shutterstock/Gemini

Hace cuatro años, el organismo regulador de la competencia obligó a Google, de Alphabet (GOOGL.O), a pagar por el uso de artículos de la prensa francesa en sus plataformas, incluidos sus motores de búsqueda. Google fue multada con 500 millones de euros (576,8 millones de dólares) tras la disputa por los derechos de autor.

“El uso unilateral de nuevos contenidos de prensa, sin autorización previa ni remuneración específica, incumple estos compromisos”, declaró la alianza, añadiendo que el regulador de comunicaciones, Arcom, ha estimado que el tráfico en sus sitios ha disminuido entre un 33% y un 38% debido a los resúmenes generados por IA.

“El hecho de que la IA se base en el contenido multimedia significa una sola cosa: esta información tiene un valor considerable”, declaró en el comunicado Marc Feuillee, presidente de la alianza, y agregó que los editores exigen que este valor se comparta.