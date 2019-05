La tecnología también viaja en los cruceros

Abordo del Bellisima, hay una pantalla de 80 metros, inteligencia artificial, sensores y asistentes por voz Crédito: GENTILEZA

"OK, ZOE", es la frase para comenzar a utilizar el innovador asistente virtual del MSC Bellissima, un crucero de 315 metros de largo, con capacidad para 5800 pasajeros y 1600 tripulantes. A continuación, el asistente me preguntó en un claro español y voz femenina cómo podía ayudarme.

Debo reconocer, no obstante, que mi viaje comenzó en el preciso instante en que descargué la aplicación MSC For Me en mi celular. La app, que puede utilizarse desde que el viajero tiene su número de reserva, permite consultar toda la información del crucero incluso antes de comenzar el viaje; se puede vincular la tarjeta de crédito con la del crucero (la llaman Cruise Card) para pagar las compras que se realicen en la nave.

Además, se pueden ir reservando y planificando los servicios antes de zarpar, como excursiones, reservas en restaurantes temáticos o sesiones de spa. La app permite saber exactamente dónde estamos ubicados para llegar a diferentes lugares dentro del barco -una especie de GoogleMap de a bordo- y ofrece un chat para hablar sin costo con otros viajeros conocidos que estén en el barco, sin consumir datos ni pagar el servicio de internet. Por otro lado, quienes viajen con amigos o familiares pueden comprarse un chip llamado Family and Friends Locator, que les permitirá para saber dónde se encuentra cada uno de los integrantes del grupo.

Una ciudad inteligente flotante

Pero antes de hablar sobre la tecnología que utiliza, es interesante conocer algunos datos del MSC Bellissima. Es una verdadera ciudad inteligente flotante, de 315,83 metros de eslora (dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la popa), 43 de manga (medida en el sentido transversal, es decir de una banda a otra o de estribor a babor) y 19 cubiertas, que equivalen a un edificio de 19 pisos.

Tiene 12 espacios gastronómicos y más de 20 bares y salones. Incluye actividades y servicios para niños -de LEGO y Chicco- en una terraza exclusiva para la familia, así como una zona denominada MSC Yacht Club, que tiene cabinas que abarcan tres cubiertas, con instalaciones privadas y servicio de mayordomo las 24 horas.

Lo primero que me asombró al caminar dentro del barco es su pantalla LED Skye, un techo compuesto por un display de 80 metros de largo donde las imágenes cambian transformándose en una noche estrellada, en el techo de una galería europea o en un hermoso vitreaux de flores.

¿Quién es ZOE?

Este asistente virtual permite a los viajeros buscar toda la información que necesita en siete idiomas: inglés, italiano, francés, español, alemán, chino y portugués.

"Observamos que cuando los pasajeros llegan al barco se dirigen a la recepción para obtener información y realizar reservas para diferentes actividades. Como estos cruceros son muy grandes y hay muchos viajeros a bordo, solían perder tiempo hasta ser atendidos. Por eso buscamos la forma de ofrecer un mejor servicio. Hemos visto muchas tecnologías diferentes, y finalmente decidimos desarrollar este proyecto que es similar a Alexa, de Amazon, o al Google Assistant, pero es una solución que desarrollado sobre el barco junto con Harman International, una subsidiaria de Samsung Electronics", explica Luca Pronzati, director de Innovación de MSC.

El asistente por voz ZOE Crédito: GENTILEZA

Actualmente, ZOE está disponible en las 2217 cabinas del crucero y piensan implementarlo en los barcos que lanzarán a partir de ahora.

"La instalación es complicada porque deben ubicarse en la posición perfecta para que el sonido se direccione adecuadamente dentro de la cabina. Porque cuando el sonido no se recibe bien se produce un error y ZOE no contesta", explica Pronzati. Pero además, por estar basado en inteligencia artificial, el sistema aprende con el paso del tiempo.

"Soy uno de los sponsors principales de tecnología porque estoy convencido de que puede ayudar a mejorarles la vida en el barco a nuestros huéspedes, y ZOE va en esta dirección. Hay que tener en cuenta que tenemos pasajeros de países diferentes y tienen muchas preguntas, pero quieren hacerlas en su lengua. Es imposible tener empleados que hablen siete idiomas, y es ahí donde le pedimos ayuda a la tecnología", agrega Gianni Onorato, director ejecutivo de MSC Cruceros.

El dispositivo ZOE puede, también, reproducir música por Bluetooth y utilizar la pantalla del camarote para mostrar mensajes escritos.

Además de la aplicación MSC For Me, el director de Innovación cuenta que el barco posee 94 pantallas interactivas, distribuidas en diferentes lugares de la nave. "A través de ellas los pasajeros pueden pedir información, ver los menús de los restaurantes, hacer una reserva en el teatro o solicitar alguna excursión, por ejemplo. De esta manera no es necesario ir a la recepción o tener el celular en la mano. Si está en la piscina, por ejemplo, podrá hacer todo esto con las pulseras inteligentes que recibe cada viajero al embarcar. Solo deberá acercarlas a las pantallas, anotarse y luego recibirá las notificaciones y su agenda con las reservas", detalla.

El crucero cuenta con 3302 sensores y es por medio de ellos que el pasajero puede saber su ubicación en el mapa interactivo y encontrar los diferentes lugares a los que quiere ir. "Además estos sensores nos brindan información que también nos sirven para trabajar con los arquitectos y saber dónde va la gente, si tenemos que poner un bar en ese lugar o un local. O si es necesario que haya mayor personal en determinadas áreas", resume Pronzati.

Tecnología para entretener

Más allá de los shows teatrales, los espacios especiales para niños (o Kids Club) y de los dos espectáculos que el Cirque du Soleil tiene a bordo del Bellissima, existen ingredientes tecnológicos que suman diversión a la estadía. Todas las habitaciones cuentan con un televisor inteligente y wifi, pero además hay varios juegos interactivos. Entre ellos, un simulador de Fórmula 1, el cine interactivo con realidad virtual y un club tecno para más pequeños.

Aunque el director de innovación prefiere no adelantar muchos detalles, dijo a la nacion que en unos meses incluirán un robot en uno de sus cruceros. "Grandiosa, el barco que lanzaremos en noviembre, tendrá un robot fabricado en Italia. Pero vamos despacio porque todo lo que se instala en un barco es más complicado, no solo por el tema de las comunicaciones, sino también porque la tecnología requiere del mantenimiento por parte de expertos y el barco va viajando por diferentes partes del mundo", reconoce el ejecutivo. Otro de los proyectos de tecnología en los que está trabajando el equipo de Pronzati es en el desarrollo de ZOE para teléfonos celulares.

Otras iniciativas

Naturalmente, MSC no es la única naviera que está dando pasos en esta dirección. Así, Princess Cruises anunció que desde marzo funciona, en algunos de sus barcos, el Ocean Medallion. Se trata de un dispositivo del tamaño de una moneda que se entrega a cada huésped sin costo y que funciona como llave para el ingreso a la cabina, para pedir comidas, jugar, hacer pagos y localizar diferentes lugares dentro de la nave.

Por su parte, Royal Caribbean tiene en sus cruceros kioscos interactivos pare reservar restaurantes y entradas para excursiones, shows y cine 4D.

Royal Caribbean ofrece a sus clientes la Royal WOW band, una pulsera electrónica que se puede utilizar para ingresar al camarote, realizar gastos a bordo, como los de bebidas, tiendas o excursiones. Además tiene una aplicación llamada IQ, para realizar reservas, ver las actividad diarias o reservar turnos desde el smartphone o la tablet.