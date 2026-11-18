La compañía Huawei presentó un modelo de IA que sirve para entrenar y controlar robots. El sistema CloudRobo-WM1.2 permite obtener una representación del entorno, realizar predicciones y generar acciones, según el consta en el sitio oficial.

Huawei combina infraestructura con datos, simulación, entrenamiento y despliegue en máquinas físicas muycomputer.com

Un robot que debe tomar una caja, esquivar un obstáculo o limpiar una calle no alcanza con que reconozca lo que tiene delante, también necesita anticipar cómo cambiará el entorno después de cada movimiento.

Huawei Cloud presentó CloudRobo-WM1.2 con esa premisa, como un modelo capaz de combinar comprensión visual, predicción y generación de acciones para sistemas robóticos.

Qué es CloudRobo-WM1.2 y para qué sirve

El modelo fue presentado el lunes 16 de noviembre durante un encuentro en línea de Huawei Cloud. La agenda oficial incluyó una exposición sobre su arquitectura, una explicación de capacidades y un segmento dedicado a su lanzamiento y apertura. La compañía lo define como un modelo de mundo para inteligencia incorporada, el área que busca que los sistemas de IA perciban, razonen y actúen mediante robots en espacios físicos.

Los modelos de mundo intentan representar un entorno y estimar qué puede ocurrir después de una acción. En robótica, esa predicción puede ayudar a elegir movimientos, evaluar alternativas en simulación y reducir errores antes de ejecutar una tarea con una máquina real. CloudRobo-WM1.2 fue entrenado sobre la infraestructura Ascend de Huawei y se integra en CloudRobo, la plataforma de desarrollo que la empresa lanzó en junio de este año para cubrir el proceso desde la preparación de datos hasta el entrenamiento, la simulación y el despliegue.

Según la información presentada por Huawei y recogida por medios especializados, el sistema utiliza una base compartida para construir una representación predictiva del entorno y una arquitectura llamada DualAct para generar acciones. La empresa también afirmó que el modelo puede adaptarse a distintos cuerpos robóticos y operar con modos de inferencia que combinan predicción y control. Esas descripciones requieren todavía una revisión técnica independiente y acceso a los artefactos anunciados.

Qué significa que Huawei lo haya anunciado como código abierto

La agenda del evento oficial consignó un momento específico para la publicación abierta de CloudRobo-WM1.2. Por lo que a la novedad del lanzamiento, se añade el compromiso de apertura.

Además, Huawei atribuyó al modelo los primeros puestos en dos evaluaciones de manipulación robótica en simulación.

El gigante chino presentó un modelo para entrenar y controlar robots

Del laboratorio a un robot de limpieza

El evento también incluyó un adelanto de un modelo de robot inteligente de barrido que incorpora tecnología de CloudRobo. La promesa es que el modelo permita interpretar condiciones dinámicas, como obstáculos o cambios meteorológicos, y anticipar estados posibles antes de decidir la trayectoria.

La estrategia de Huawei busca unir su infraestructura con datos, simulación, entrenamiento y despliegue en máquinas físicas. Para los desarrolladores, el valor potencial está en reducir el trabajo de conectar herramientas separadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.