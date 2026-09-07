Huawei presenta en forma oficial el Mate XT2: US$3000 para tener una tableta plegable

Huawei lanzó el lunes su nueva serie insignia de teléfonos inteligentes plegables, en un esfuerzo por defender su liderazgo en el mercado chino de terminales de gama alta frente a Apple y Xiaomi, que también están presentando nuevos productos.

Los teléfonos de la nueva serie Mate XT2, que se despliegan dos veces para convertirse en una pantalla del tamaño de una tableta, cuentan con el nuevo chip Kirin 9050 Pro de Huawei, y cambian el diseño que tuvo el trifold previo de la compañía, que plegaba una única pantalla como una Z, a este que lo dobla como una U y tiene dos pantallas, una interna de 10 pulgadas y una externa de 6,5 pulgadas, además de un peso de 299 gramos, una batería de 5600 mAh, carga rápida de 66 watts y una triple cámara trasera, con una lente normal, una gran angular y un zoom 3,5x.

Sin embargo, no son baratos. Los precios parten desde los 19.999 yuanes (2980 dólares) y la versión más costosa alcanza los 24.999 yuanes (3725 dólares). Las ventas comenzarán el 12 de septiembre, el mismo día en que saldrá a la preventa el iPhone Ultra plegable.

“El precio actual es un verdadero desafío, ya que los costos de memoria han aumentado drásticamente. Adoptamos mucha tecnología nueva y la presión sobre los costos ha sido enorme”, afirmó Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, en una conferencia de prensa.

Huawei afirma que el diseño del nuevo chip le permite ofrecer más potencia de cálculo utilizando menos energía. La arquitectura de diseño, denominada LogicFolding, forma parte del principio “Tau Scaling Law” presentado por Huawei en mayo para ayudar a la empresa a superar las restricciones de EE.UU. al acceso a tecnología avanzada.

La función de privacidad del nuevo plegable triple Huawei Mate XT2

Los teléfonos Mate XT2 de Huawei cuentan con un mecanismo de plegado rediseñado, mayor resistencia al agua y una función en la pantalla que evita que las personas cercanas vean lo que se muestra, al estilo del “modo privacidad” del Galaxy S26 Ultra. También incorporan cámaras mejoradas y ofrecen un rendimiento general un 42% superior al de la serie predecesora, según pruebas de la propia compañía.

Xiaomi lanzó un teléfono plegable rival más tarde el lunes, el Xiaomi 18 Fold, mientras que Apple presentará la familia de iPhone 18 el miércoles, con altas expectativas de que también revele un teléfono plegable.

Apuesta triple

Huawei es actualmente la única gran marca que vende un teléfono conocido como “trifold” (triple plegado, por el uso de dos bisagras). No obstante, el gigante tecnológico chino tiene prohibido vender en EE.UU., ya que Washington considera que la empresa representa un riesgo para la seguridad nacional.

La surcoreana Samsung, actualmente el mayor vendedor de teléfonos plegables del mundo, lanzó un modelo de triple plegado en diciembre, el Galaxy Z TriFold, pero según se informa discontinuó sus ventas tras tres meses. En julio amplió su gama de dispositivos plegables para incluir un teléfono plegable del tamaño de un pasaporte, el Galaxy Z Fold8, similar en dimensiones al Xiaomi 18 Fold y al esperado iPhone Ultra.

Las acciones de Xiaomi cayeron un 3% en las operaciones de la tarde después de que Huawei revelara la nueva serie.

Huawei lidera el mercado de teléfonos inteligentes en China con una cuota del 22,6% en el segundo trimestre, por delante del 18,1% de Apple, según la consultora IDC. Xiaomi cuenta con un 12,4% del mercado.

El dominio de Huawei es aún mayor en los teléfonos plegables, representando el 68% de los envíos en China durante el segundo trimestre, según Smart Analytics Global, una empresa de investigación con sede en EE.UU.

El mercado de teléfonos plegables sigue siendo de nicho (cerca del 1,5% de las ventas globales de smartphones, según Counterpoint Research), pero es muy lucrativo por el precio promedio de los modelos en venta.

Con información de Reuters