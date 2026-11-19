El estreno mundial del videojuego GTA 6 generó tal repercusión en las redes sociales y la escena gamer que, paulatinamente, se fueron difundiendo imágenes de usuarios que trasladan sus fotografías al contexto, colores y estética del juego.

Muchos usuarios usaron la IA para transformar sus fotos al estilo GTA 6 (Fuente: XBOX)

Esta posibilidad de generar una imagen a tono con la temática de moda va de la mano del uso de la IA que, con determinado enunciado, ofrece una imagen acorde a los parámetros del videojuego, donde abundan las palmeras y carteles luminosos.

El paso a paso para convertir una foto a la estética de GTA 6

Elegir la imagen que se desea editar, preferentemente nítida y buena iluminación.

Ingresar a la herramienta de IA preferida para comenzar con la edición de la imagen. Allí colocar como prompt: ¿Podrías modificar la imagen adjuntada y añadirle la estética de GTA 6?

Si se lo desea, es posible agregar información sobre vestimenta, accesorios y elementos del entorno de los personajes para obtener un mejor resultado.

Una vez sugerido el prompt, la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos sugeridos, que coinciden con el estilo del videojuego GTA 6.

Habitualmente, los fanáticos difunden en sus cuentas de redes sociales la foto final, que exhibe los trazos, colores y detalles propios del popular videojuego.

Un ejemplo de cómo se ve una foto con el estilo GTA 6

La tendencia de utilizar una imagen propia y pasarla por el filtro de la IA para hacer una versión acorde a una temática particular, ya había sido utilizada masivamente en otras ocasiones, como por ejemplo con las fotografías convertidas a la década del ‘80, donde los protagonistas se caracterizaban por sus peinados voluminosos, los colores estridentes, y las texturas de jeans gastados o lentejuelas en la indumentaria.

Qué es GTA 6

El GTA 6 es un juego de acción en mundo abierto masivo e inmersivo, en tercera persona y para un solo jugador. La historia sigue a la pareja criminal Lucía Caminos y Jason Duval en el estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), que incluye una versión moderna de Vice City (inspirada en Miami), tras un golpe que sale mal y los arrastra a una conspiración criminal.

Según reportes especializados, esta versión difiere de las anteriores donde la maldad y criminalidad ocupaban la centralidad de las partidas. Ahora, en cambio, el amor tiene un papel importante y cultivar las relaciones es parte del progreso del juego.