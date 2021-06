Lenovo ThinkPad X1 Fold: probamos esta camaleónica computadora portátil con pantalla flexible

Fue la vedette de la feria CES 2020, la feria de tecnología mas importante del mundo que se realiza todos los años en la ciudad de Las Vegas. Realizando la cobertura de aquella edición de la muestra, fue en la conferencia de Intel en donde se corrió el velo y se materializó ante la mirada de la prensa especializada esta portátil con pantalla plegable: la ThinkPad X1 Fold, que usa una tecnología similar a la de Samsung y Motorola para ofrecer un dispositivo que se dobla y cierra como un libro. Claro que esa fue la razón para que, luego, el stand de Lenovo fuera uno de los mas concurridos de la feria. Allí estuve, armado de paciencia. El desafío era probar aquel dispositivo disruptivo que venia a cambiar las reglas de juego en le mercado de portátiles.

Allí tuve un primer encuentro con este inusual dispositivo. Pero no fueron más de 15 minutos, que no son suficientes para testear a fondo un producto que se jacta de ser innovador. Es por eso que, luego de ser puesto a la venta en Argentina, pasé unos días con la X1 Fold como dispositivo principal de trabajo y entretenimiento, para probar a fondo lo que ofrece esta portátil de Lenovo con pantalla plegable.

Así es la Thinkpad X1 Fold

Una portátil con forma de agenda

Antes de encenderla y evaluar sus características, lo primero que llama la atención es el aspecto del equipo. Plegado, toma la forma de una agenda, con tan solo 24 cm de largo, 15 cm de ancho, un grosor que no llega a los 3 cm y 1 kg de peso. Este formato (cerrado) es el más cómodo para llevar el equipo: cabe en un bolso pequeño y las mochilas quedan exageradamente grandes, sin dudas. Para terminar de lookear a la X1 Fold con este estilo, Lenovo revistió sus tapas con cuero, lo que le da una exquisita terminación.

Al desplegarse, la portátil con pantalla flexible puede adoptar diferentes formatos: puede ser una tablet de buen tamaño gracias a su pantalla de 13,3 pulgadas; una PC todo-en-uno, ya que el equipo puede quedar erguido al desplegarse una solapa de cuero ubicada en la parte posterior; y también ser una notebook, al dejar el equipo abierto por la mitad, con una de las caras en posición supina y la otra vertical; o un e-reader de doble hoja, al voltearlo de forma vertical.

La camaleónica variedad de opciones y formatos que puede adoptar es sin dudas el mayor potencial de la X1 Fold.

Para ser objetivo, probé esta portátil de Lenovo durante unos días, configurándolo como mi equipo de trabajo, por lo que pasé con él no menos de 5 horas diarias durante las pruebas; el mismo fue adaptado a diferentes necesidades según la tarea que iba a desempeñar, por lo que me pareció correcto dividir la experiencia en categorías.

Una Lenovo X1 Fold, con pantalla plegable de 13,3 pulgadas

Entretenimiento

La X1 Fold se desempeñó como pez en el agua en este apartado. Con su procesador Core i5 de 10ma generación, acompañado por 8 GB de memoria RAM y una unidad de estado sólido de 500 GB, resultó ideal para consumir contenido multimedia y disfrutar de algunos juegos en Windows 10. Claramente los videos en YouTube y las series en Netflix o Disney+ se disfrutaron en su máximo esplendor. Me resultó muy cómodo el hecho de poder cambiar de posición al equipo según en donde me encontraba: si estaba en mi escritorio, podía desplegar la pata revestida en cuero y aprovechar la pantalla táctil de 13,3″; pero si estaba acostado, podía disfrutar de una serie mutando al formato notebook.

Cuando está cerrada la Lenovo X1 Fold parece una libreta

El equipo cuenta con una pantalla OLED flexible y táctil de 13,3 pulgadas QXGA (2048 x 1536 pixeles) y 300 nits de brillo, por lo que ofrece una experiencia sumamente agradable que permite disfrutar del contenido con excelente calidad.

Por el lado del sonido, incluye cuatro parlantes equipados con tecnología Dolby Atmos a los que, para mi gusto, le faltaba un refuerzo de graves, sobre todo a la hora de escuchar música.

En cuanto a juegos, y si bien no es el cometido principal de este equipo, pude disfrutar de algunos títulos casuales como Fortnite, Fruit Ninja o Angry Birds; estos últimos dos aprovecharon muy bien la pantalla táctil del equipo.

Al usarlo de forma vertical, en formato e-reader, resultó una solución ideal para leer algunos libros. Bajé algunos en formato PDF y dividió las páginas (utilizando una aplicación, claro) en cada cara del dispositivo. Sin dudas una de las opciones mas placenteras en materia de entretenimiento, ya que lo asemeja muchísimo a un libro tradicional.

Productividad

A la hora de trabajar, la Thinkpad X1 Fold incluye dos accesorios de mucha utilidad: un teclado Bluetooth y un lápiz óptico (también se puede agregar un mouse). Al plegar la pantalla táctil de forma horizontal, el teclado calza justo en el segmento inferior, que queda descansando sobre el escritorio, y ofrece todas las comodidades de un teclado físico incluyendo, además, un touchpad. De hecho, escribí esta nota en la portátil sin ninguna dificultad utilizando este útil accesorio.

La Lenovo ThinkPad X1 Fold se puede usar como PC de escritorio con el teclado Bluetooth, que también encaja en media pantalla para usar el dispositivo como notebook Lenovo

El teclado se carga en forma inalámbrica cuando lo apoyamos contra la pantalla; si lo usaremos en forma inalámbrica tenemos que calcular que cada tanto deberemos alimentar su batería vía microUSB, mientras que la X1 Fold se carga con su cargador vía USB-C. Dicho esto, se podrían haber unificado criterios en este aspecto para no tener que pensar en dos cables diferentes. Pero será algo ocasional.

A la hora de expandir las características del equipo, el mismo cuenta con dos puertos USB-C. Yo opté por colocarle un hub USB-C que contaba con 4 puertos USB A (los tradicionales) para poder usar la mayoría de los dispositivos que utilizo a diario. Así pude conectar mi impresora, un par de auriculares con micrófono y algún pendrive de forma ocasional.

Si tenemos lugar y queremos trabajar mas cómodos, podemos utilizar la X1 Fold en su formato de PC todo-en-uno de 13,3″ y apoyar el teclado en el escritorio. De esa manera logramos trabajar más cómodos con una pantalla mas amplia aunque dependemos, claro, de un escritorio disponible.

Dada la coyuntura que estamos atravesando, las reuniones virtuales constituyen una constante en nuestras vidas. Para ello, el equipo incluye una cámara de 5 MP que ofreció una buena calidad de imagen y que, acompañada por una serie de micrófonos, ofreció una buena experiencia en esta actividad tan necesaria.

La Lenovo X1 Fold corre Windows 10, y la pantalla es táctil,. también se puede usar con un lápiz o destinar media pantalla plegable al teclado virtual

Compañera de viajes

Claramente por la situación que estamos viviendo, no pude llevarla a ningún viaje. Sin embargo, no es difícil imaginar este escenario. La Thinkpad X1 Fold está pensada para ser una compañera inseparable en viajes de trabajo o de negocios. No dejé de imaginar en ningún momento lo simple que sería realizar la cobertura de un evento con este equipo de tan solo 1 kg de peso; solo cargaría la portátil, su teclado (que puede guardarse entre las dos mitades de la X1 Fold cuando está plegada) y unos auriculares in-ear inalámbricos: problema resuelto. Además, con una autonomía de casi 7 horas (es lo que me ofreció casi todos los días de pruebas), sería más que suficiente para afrontar una jornada de trabajo sin una carga de por medio.

En conclusión

Lenovo ya dejó entrever que esta no será su primera y ultima portátil con pantalla flexible. Los nuevos procesadores parecen responder en este sentido, ofreciendo menor consumo de batería y tecnologías de inteligencia artificial que permiten mejorar las condiciones de trabajo en diferentes entornos.

Para cualquier cliente que este pensando en adquirir este producto, una pregunta que puede hacerse antes de la compra es sobre la durabilidad del sistema de bisagras que permiten que el equipo se pliegue. Desde la compañía, aseguraron a LA NACION que “la durabilidad de las bisagras no es un problema, fueron diseñadas para que puedan durar en el tiempo”. Otras compañías (Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi) dicen que sus sistemas admiten unas 200.000 aperturas.

Los 15 días con la X1 Fold fueron muy placenteros, sobre todo por la camaleónica propuesta de Lenovo al permitir transformar este dispositivo según cada necesidad.

Esta portátil ya se encuentra disponible en Argentina a un precio de 520.000 pesos. Los accesorios a la venta son el teclado Bluetooth, el lápiz óptico, el mouse, los auriculares, un dock para sumarle puertos de conexión, entre otros. Todos de la familia X.