Leo Messi ya tiene otro récord: le ganó al Huevo y ya tiene el posteo en Instagram más gustado del mundo

Lionel Andrés Messi Cuccittini no necesita más logros: con su brillante actuación en el Mundial Qatar 2022 superó a los demás futbolistas en casi todos los rubros; es ampliamente considerado el mejor futbolista actual, e incluso es, para muchos, el mejor deportista de todos los tiempos. Y a las múltiples plusmarcas y trofeos que cosecha ahora sumó uno nuevo.

Es que le pudo ganar al Huevo. No a Marcos Acuña, claro, su compañero en el equipo que le ganó la final a Francia el domingo. Es que el lunes Leo Messi publicó en su cuenta de Instagram (la única oficial que tiene) un posteo celebrando la victoria de la Selección y agradeciendo el apoyo de toda la hinchada argentina e internacional. La publicación rápidamente sumó corazoncitos y se transformó, al mediodía del lunes, en la segunda publicación más popular de Instagram, con 45 millones de “Me gusta”.

Superaba, así, a la publicación de Cristiano Ronaldo en la que se lo ve a él y a Messi jugando al ajedrez (una campaña publicitaria para Louis Vuitton), pero quedaba detrás del posteo de la foto de un huevo, con 56 millones de corazones. El crack portugués tiene más seguidores (519 millones contra los 402 de Messi), pero el astro rosarino tiene 8 de los 20 posteos más populares de Instagram de la historia. CR7 tiene tres. Y ahora Messi ubicó uno de esos 8 en el primer lugar, superando a la publicación de un huevo.

¿Un huevo? Así es: el 4 enero de 2019, la cuenta World Record Egg publicó la foto de un solitario huevo de gallina con un sencillo pedido: “Logremos un récord mundial juntos y consigamos la publicación con más me gusta en Instagram”. Detrás de esta iniciativa se escondía Chris Godfrey, un publicista de 29 años que trabaja en la agencia The & Partnership de Londres. Godfrey, junto a sus colaboradores Alissa Khan-Whelan y C.J. Brown, permanecieron anónimos al principio, pero decidieron revelar su identidad a The New York Times de cara a un anuncio protagonizado por el huevo que debutó en Hulu durante la transmisión del Super Bowl.

Apenas nueve días más tarde del posteo original, en enero de 2019, ya cosechaba 37 millones de likes. El número luego se estabilizó en 56 millones, y se mantuvo hasta la madrugada de hoy, cuando la publicación de Messi superó los 58 millones, convirtiéndose en el posteo más popular de Instagram de la historia.

Según Godfrey, el huevo fue elegido por ser un objeto “universal”. “Un huevo no tiene género, raza ni religión. Un huevo es un huevo”, dijo. Además, afirmó que el crecimiento del posteo fue “completamente orgánico” y que ninguna persona o cuenta contribuyó a aumentar su popularidad.

Algo similar puede decirse de Messi: la admiración por él no tiene fronteras, y su coronación el domingo, junto al resto del equipo argentino, generó masivas celebraciones en todo el planeta.

