Le cerraron la cuenta de Instagram a Marcelo Tinelli: teme que haya sido un hackeo

Este lunes Marcelo Tinelli confirmó que le cerraron su cuenta de Instagram, en la cual tenía 15 millones de seguidores. El conductor alegó que hay dos causas posibles del motivo de su suspensión momentánea. Una de ellas fue atribuida a un hackeo, aunque todavía espera una respuesta de los responsables de Meta, compañía que integra a esa plataforma entre otras de relevancia mundial.

La noticia fue dada a conocer por Federico Flowers en El Observador. El periodista conversó con el conductor de televisión y le dio detalles respecto a esta sorpresa que lo mantiene incomunicado con sus seguidores y fanáticos, que a diario interactúan con él mediante el chat, los comentarios de los posteos o en las historias.

Por qué le cerraron la cuenta de Instagram a Marcelo Tinelli

“Hablé con él y me dijo: ‘Cambié varias veces mi foto de perfil y la tengo suspendida hasta que se arregle todo este trámite. Están trabajando en esto’. Pero después me siguió respondiendo y me adelantó: ‘Por otro lado, me están diciendo que puede ser que esto sea un hackeo. Estoy hablando con la gente de Instagram’”, explicó el periodista.

Marcelo Tinelli cree que pudieron haber hackeado su Instagram (Fuente: Instagram/captura de imagen)

Además, amplió: “Tiene miedo de que le hayan hackeado la cuenta con esa cantidad de seguidores. Los últimos posteos que subió ayer tienen que ver con Belgrano de Córdoba y el campeonato donde se llevaron la gloria; él festejó y alentó desde su casa”.

“Está preocupado y maneja dos versiones: el tema del cambio reiterado de las fotos de perfil, porque Instagram puede creer que se infringe una norma, o el hackeo, por lo cual está hablando con personal de Meta”, concluyó Flowers.