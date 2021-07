Logbean: un sistema de acceso para edificios y countries basado en blockchain hecho en el país

Por un dólar por usuario, una empresa argentina presentó un servicio para controlar accesos a edificios privados u oficinas a través de una aplicación. La aplicación se llama Logbean y utiliza blockchain para asegurar los datos sensibles relacionados con el ingreso de visitantes al lugar. Su uso es muy simple y permite a los usuarios generar, desde la app, diferentes invitaciones para visitas, proveedores y operarios. También, enviar invitaciones a través de la generación de eventos o difundir las invitaciones por mail o redes de mensajería instantánea.

“Quienes visitan de manera frecuente barrios cerrados o edificios con controles de seguridad, saben que el momento del ingreso supone muchas veces una pérdida de tiempo” dice Ezequiel Kupervaser, líder de proyectos de la empresa local Kyas Software. La secuencia es conocida por todos: dictar el nombre y apellido, el número de documento, esperar a que sea registrado en una plantilla de papel. Repetir el proceso con el vehículo, mostrar el registro, etcétera, todos pasos indispensables para entrar, muchas veces, al mismo lugar que visitamos hace poco tiempo. Este procedimiento, aún más tedioso para los empleados encargados del ingreso de las personas, requiere registrar de forma manual los cientos de datos e implica no solo más tiempo, sino más costos y posibles errores de registro.

Cómo funciona LogBean

La aplicación registra el ingreso, cuando llega un visitante, a partir del escaneo del DNI. Si el visitante cuenta con una invitación vigente para una casa, departamento o un evento, el sistema le informa para que habilite el ingreso. En caso que no cuente con ninguna invitación, Logbean envía una notificación anunciando la visita para que el anfitrión responda si la acepta o rechaza. El único requisito para utilizar la aplicación es una conexión estable de internet y contar con smartphones de gama media. El proceso de implementación puede realizarse en menos de 24 hs. El modelo de comercialización de la app es SaaS (software como servicio) y se cobra 100 pesos más IVA por unidad funcional (casa u oficina).

“Logbean tiene tres perfiles de usuario. Uno es el de administrador de unidad (casa, departamento u oficina). Otro es el de guardia, que es quien hace toda la operatoria cuando llega una visita o paquete, y finalmente el administrador de locación, que puede ser el edificio o barrio cerrado, que tiene el control y las estadísticas de todo el tráfico de personas y encomiendas”.

El uso de blockchain suele explicarse como una escribanía digital, en la cual cada operación es sellada por una red de nodos y no se puede modificar: “desde el primer momento pensamos que una solución para mejorar la seguridad física debía contar también con tecnología de última generación en cuanto a seguridad de la información. Blockchain le aporta a Logbean una capa de inmutabilidad: la información registrada no puede ser modificada” indica Kupervaser. Todos los datos de ingreso queda registrados en una base de datos para ser consultada en cualquier momento: horario de entrada y salida, guardia que realizó la operación, unidad o evento al que ingresó la persona, tipo de acceso (visita, proveedor, operario), información del vehículo, persona que autorizó, geolocalización, etc.

“En caso de que ocurra algún hecho grave de inseguridad en la locación y sea necesario realizar una investigación, las locaciones que utilizan Logbean pueden asegurar que la información de ingresos con la que cuentan es verídica en un ciento por ciento, una ventaja frente a otros sistemas o planillas de papel que pueden ser fácilmente manipulados”, agregan desde la empresa.

La aplicación argentina también cuenta con un módulo de reportes que genera gráficos con el movimiento de gente y mensajería para evaluar su uso. Por último, ofrece ante una emergencia un botón de pánico con geolocalización, sea dentro de la locación o desde cualquier lugar del mundo, cualquier usuario de la app puede presionar un botón SOS que activa una sirena de emergencia en el teléfonos de todos los guardias asignados. Esa notificación muestra el nombre del usuario en emergencia y abre automáticamente Google Maps con las coordenadas y el camino más rápido para llegar al lugar.

Desde este mes la app está disponible para su uso en el exterior ya que puede interpretar documentos de cualquier parte del mundo, incluyendo documentos de identidad, de vehículos, licencias de conducir y los pasaportes sanitarios que están empezando a usarse en distintas regiones.

