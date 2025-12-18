Los actores británicos, en pie de guerra contra la IA y la digitalización corporal

Los actores británicos de cine y televisión rechazaron por una mayoría abrumadora los escáneres corporales digitales a menos que se les ofrezcan mayores protecciones contra la inteligencia artificial, informó el jueves el sindicato de actores Equity.

Los escáneres corporales digitales se utilizan cada vez más en el cine y la televisión para escenas multitudinarias, de riesgo, rejuvenecimiento y actuaciones virtuales. Estos procedimientos captan rasgos faciales y corporales detallados para crear los llamados dobles o gemelos digitales.

El 99,6% de los miembros de Equity respaldó la medida en una votación orientativa, con una participación del 75% entre los más de 7700 actores, dobles y bailarines cubiertos por acuerdos con el organismo profesional PACT, que representa a la mayoría de las productoras británicas.

Aunque la votación no es jurídicamente vinculante, el sindicato advirtió que podría convocar una huelga estatutaria si las negociaciones fracasan cuando se reanuden en enero, amenazando con interrumpir las producciones que representan alrededor del 90% del trabajo cinematográfico y televisivo del Reino Unido.

PACT, que negocia con los sindicatos del sector las condiciones salariales y laborales, afirmó que había ofrecido a Equity condiciones de IA similares a las de otros países y que mantendría abierto el diálogo a medida que evolucione la tecnología.

La votación subraya la creciente preocupación mundial por el uso de la IA para replicar la imagen de los artistas sin consentimiento ni remuneración adicional.

El sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA organizó una huelga de cuatro meses en 2023 por cuestiones similares, que se calcula que costó a California más de US$6000 millones en pérdidas de producción y obligó a los estudios a acordar límites al uso de la IA.

“Necesitamos protecciones adecuadas contra la IA que se basen en las acordadas tras la huelga de SAG-AFTRA en Estados Unidos hace más de dos años, en lugar de limitarse a reproducirlas”, dijo Paul Fleming, secretario general del sindicato.

Equity dijo que quiere protecciones que incluyan el consentimiento explícito, la transparencia y una remuneración justa.

“Con nuevas propuestas de IA, un movimiento significativo en los derechos de autor y un paquete de condiciones modernas, PACT y los productores aliados pueden cambiar la situación”, añadió Fleming.

La British Film Commission, la agencia gubernamental responsable de apoyar la producción internacional de cine y televisión, afirmó que trabajaría con ambas partes para alcanzar una solución.

Reuters