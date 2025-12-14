La ley firmada por Kathy Hochul que regula la IA en la industria de Nueva York

En una acción sin precedentes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que regula el uso de la inteligencia artificial (IA) en propagandas para proteger a los consumidores e impulsar la transparencia. Entre otros puntos, la disposición exige que quienes creen un anuncio aclaren cuando usan la herramienta. Además, rubricó otra legislación que afecta a la utilización del nombre, la imagen o la semejanza de una persona después de la muerte.

Es oficial: Kathy Hochul firmó una ley que regula la IA en la industria de Nueva York

Bajo la regulación S.8420-A/A.8887-B, la nueva legislación es pionera en Estados Unidos e introduce un nuevo marco regulatorio para el uso de la IA en publicidades.

La ley firmada por Hochul requiere que las empresas expliciten si incluyen actores sintéticos generados por la IA Heather Khalifa - FR172147 AP

Con el objetivo de proteger a los consumidores y mejorar la transparencia, la ley requiere que las compañías o productores que usan la herramienta expliciten si incluyen actores sintéticos generados artificialmente, según el comunicado de prensa oficial.

“Al firmar estos proyectos hoy, promulgamos leyes sensatas que garantizarán nuestra total transparencia al usar imágenes generadas con inteligencia artificial y también evitarán el uso comercial no autorizado del nombre o la imagen de una persona fallecida”, declaró en primer lugar la gobernadora Hochul.

En esa línea, sostuvo: “En el estado de Nueva York, establecemos un estándar claro que se adapta a la tecnología, a la vez que protege a los artistas y consumidores mucho después de que aparezcan los créditos finales”.

En el comunicado de prensa, la mandataria indicó que los artistas sintéticos generados por IA son medios digitales que imitan a una persona real. A menudo, los publicistas utilizan esta estrategia para comercializar productos.

Con el fácil acceso a la tecnología en la actualidad, su uso se incrementó en todos los medios, lo que incluye redes sociales y publicidad digital.

La oficina de Kathy Hochul sostuvo que la utilización de la IA en anuncios puede "socavar la capacidad de distinguir con precisión la realidad de la ficción" Canva

En ocasiones, el público no se percata de que el contenido que ve no es real. De esta manera, según la Oficina de la Gobernadora, los actores sintéticos generados por IA y los medios manipulados pueden “socavar la capacidad de distinguir con precisión la realidad de la ficción”.

La patrocinadora de la propuesta fue la asambleísta Linda B. Rosenthal, quien declaró: “Con mi nueva ley, los neoyorquinos finalmente tendrán la información necesaria para distinguir la realidad de la ficción. La reducción de los costos de producción para las empresas que utilizan IA no justifica el alto precio de ocultar la realidad”.

IA: la ley de Kathy Hochul que regula el uso de la imagen de personas después de su muerte

Durante la misma jornada, la gobernadora del Estado Imperial firmó la legislación S.8391/A.8882. Esta nueva norma exige el consentimiento de los herederos o albaceas si una persona desea utilizar el nombre, la imagen o la semejanza de otra con fines comerciales después de su muerte.

Las empresas de Nueva York deberán solicitar el permiso de herederos para usar la imagen generada por IA de una persona después de su muerte Freepik - Freepik

En su etapa como proyecto, fue patrocinado por el senador estatal Michael Gianaris. Tras la promulgación, sostuvo que “protegerá a los trabajadores de que su imagen sea sustituida engañosamente por inteligencia artificial y exigirá responsabilidades a las empresas por el uso indebido de estas herramientas”.

El programa piloto de Kathy Hochul para capacitar a las personas en Nueva York sobre la IA

En octubre, Hochul lanzó un programa piloto de capacitación en inteligencia artificial diseñado específicamente para la fuerza laboral del estado. La formación en la IA se ofrece en colaboración con InnovateUS, una plataforma en línea gestionada por una coalición de líderes en aprendizaje e innovación del sector público.

Según la Oficina de la Gobernadora, la capacitación se realiza en dos partes y está destinada a instruir a los empleados sobre el uso responsable de la IA.

A su vez, la mandataria dio inicio este año a la iniciativa Empire AI. Esta alianza de 500 millones de dólares entre las principales universidades públicas y privadas de Nueva York estableció un centro de computación de IA de vanguardia en la Universidad SUNY en Buffalo. Ahora, el trabajo en el recinto facilita la innovación, la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial en todo el estado.